제대군인 일자리 지원 ‘맞손’…부산보훈청, 부산 잡페스티벌 참여

200여개 기업 참여 채용박람회서 전직지원 상담·현장면접 진행

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 27일 오전 벡스코 제1전시장에서 열린 '2025 부산 잡(Job) 페스티벌'에 참가해 제대군인 일자리 지원 활동을 펼쳤다.

이 행사는 부산시와 BNK부산은행이 공동 주최하고, 부산지방보훈청 제대군인지원센터와 부산경제진흥원 등 유관기관이 함께 주관했다. 지역 주력산업의 고용 활성화와 기업-구직자 간 연결을 목표로 열려, 지역 우수기업 200여개가 참여해 다양한 채용 정보를 제공했다.

부산제대군인지원센터는 행사장에서 전직지원 홍보부스를 운영하며 제대군인 회원들을 대상으로 취업 상담을 진행했다. 또 참여 기업들과의 현장면접 기회를 마련해 실질적인 채용 연계 지원에도 나섰다.

이남일 부산지방보훈청장은 이날 행사장을 찾아 제대군인 회원들을 격려하고, 채용부스를 운영 중인 기업 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.





이 청장은 "제대군인들이 지역사회 일원으로 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "기업들도 지속적인 관심과 협력을 이어가 달라"고 당부했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

