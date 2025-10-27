트럼프 "30일 틱톡 최종 합의 가능…캐나다 총리는 당분간 안 만나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日향하는 전용기서 밝혀

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 시진핑 중국 국가주석과 중국 동영상 플랫폼인 틱톡 미국 사업권 매각과 관련해 최종 합의안에 서명할 수 있다고 밝혔다.

27일 로이터통신과 블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 말레이시아에서 일본으로 향하는 전용기 에어포스원에서 기자들에게 "이번 합의안이 중국의 바이트댄스로부터 틱톡의 미국 사업 부문을 분리하는 내용이며, 시진핑 중국 국가주석으로부터 '잠정적 승인'을 받았다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 27~28일 이틀간의 방일 일정을 마친 후 한국으로 넘어가 1박 2일의 일정을 소화한다. 본행사인 정상회의에는 불참하지만, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한하는 시진핑 주석과 30일 부산에서 만나 회담할 예정이다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 만남에 대해서는 "아주 좋은 대화를 나누게 될 것"이라며 "시 주석과의 거래는 성공적일 것으로 생각한다"고 자신했다.

트럼프 대통령은 또 "캐나다는 오랫동안 우리를 속여왔다. 이제 더는 그렇게 두지 않을 것"이라며 "캐나다 총리와는 한동안(for a while) 만나고 싶지 않다"고 말했다. 또 10%의 추가 관세 부과 시점에 대한 구체적인 정보는 밝히지 않은 채 "우리가 그들에게 알려줄 것"이라고만 했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 25일 온타리오주(州)의 '미국 관세 반대' 광고와 관련해 격노하며 "카니 총리와 회담할 계획이 없다"고 밝힌 바 있다. 그는 "캐나다와의 무역을 전면 중단하겠다"면서 캐나다에 10% 관세를 추가로 부과한다는 방침을 발표했다.





AD

한편, 트럼프 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리와 28일 첫 미·일 정상회담을 가질 예정이다. 이에 앞서 27일 나루히토 일왕과의 면담 일정도 조율 중인 것으로 알려졌다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>