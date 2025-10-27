거제 망와도 바다에 조개 캐러 들어간 50대 잠수사 실종 … 해경 수색 중

27일 거제시 망와도 남서쪽 0.1해리 인근 해상에서 조업하던 50대 잠수사가 물에서 나오지 않아 해경이 수색에 나섰다.
창원해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시 37분께 "잠수사가 입수 후 올라오지 않는다"라는 신고가 접수됐다.
잠수사 50대 A 씨는 4t급 어선 승선원으로 이날 오전 잠수기로 조개 등 해산물을 채취하러 바다에 들어갔다.
어선 선장은 A 씨는 올라오지 않고 그가 잠수할 때 입에 물고 들어간 산소 주입 호스만 올라오자 해경에 신고했다.
창원해경은 A 씨가 실종된 것으로 보고 경비함정과 진해·신항파출소 연안 구조정, 창원 구조대를 현장에 급파하고 관공선, 해양재난구조대, 남해지방해양경찰청 헬기를 동원해 주변 해역과 수중에서 수색을 벌이고 있다.
A 씨가 실종된 사고 해역은 수심 30m로 추정됐다.
현장에는 현재 초속 8~10m의 북서풍이 불고 있으며 파도 높이는 1m, 식별거리(시정)는 3m가량이다.
창원해경 관계자는 "잠수사 구조를 위해 총력을 기울이고 있다"라고 말했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
