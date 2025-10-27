NH투자증권, 퇴직연금 DC형 1년 수익률 20% 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH투자증권은 올해 3분기 기준 퇴직연금 확정기여형(DC) 원리금비보장 상품 1년 수익률이 20.0%를 기록했다고 27일 밝혔다. 개인형퇴직연금(IRP) 수익률도 17.5%로, 증권업 평균을 웃도는 우수한 성과를 보였다.

금융감독원 통합연금포털의 퇴직연금 비교공시에 따르면, 2025년 3분기 기준 NH투자증권의 DC형 1년 수익률(원리금비보장 기준)은 20.0%로, 증권사 평균 17.2%를 웃돌았다. 이는 DC형 적립금 1조원 이상 사업자 중 가장 높은 수익률이다. 또한 3년, 5년, 7년, 10년 등 모든 장기 수익률 구간에서도 증권사 평균을 상회하며 NH투자증권의 꾸준한 운용 경쟁력을 입증했다.

NH투자증권은 업계 최고 수준의 상품 라인업을 구축했으며 타사에서 운용 중인 퇴직연금 상품 대부분을 별도의 매도 없이 NH투자증권 퇴직연금 계좌로 실물이전 할 수 있다. 또한 모바일 앱을 통해 실시간으로 860여개의 상장지수펀드(ETF)와 국채·지방채·회사채 등 다양한 투자상품을 쉽게 빠르게 투자할 수 있게 해 고객의 퇴직연금 운용 편의성을 높였다.

NH투자증권 퇴직연금 고객은 모바일 앱에서 통합연금자산, 연금준비진단 등 연금자산을 쉽고 편리하게 진단할 수 있다. 투자 성향, 은퇴 시점, 기대수익률, 위험 선호도 등 다양한 데이터를 종합 분석해 제공하는 최적의 퇴직연금 운용 전략을 기반으로 추천 상품과 맞춤형 포트폴리오(퇴직연금 PICK)에도 손쉽게 투자할 수 있다. 특히 올해 4월 출시된 인공지능(AI) 신기술 기반 로보어드바이저 일임서비스는 업계 최고 수준의 운용 성과를 기록하며 향후 퇴직연금 수익률 향상에 대한 기대감을 높이고 있다.





이재경 NH투자증권 리테일사업총괄부문 부사장은 "NH투자증권은 고객의 노후자산을 책임지는 든든한 금융 파트너로서 꾸준한 수익률 향상을 추구하고 있다"며 "앞으로도 상품 경쟁력 강화와 차별화된 투자 솔루션 제공을 통해 퇴직연금 수익률 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





