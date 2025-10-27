본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[APEC 슈퍼위크] 관세·안보·北 문제 '원샷 해결' 절호의 기회 잡는다

임철영기자

송승섭기자

입력2025.10.27 11:01

시계아이콘03분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

寒微 관세협상 '최대 현안'
안보 접점 찾아, 협력 강화할 듯
北美 회동땐 대북관계도 청신호
韓日 정상 회담, '셔틀 외교' 탈선없이 지속

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개막을 앞두고 세계의 시선이 경주로 쏠리고 있다. 세계 무역 질서와 안보 환경이 불안정한 상황에서 미국, 중국, 일본 등 주요국 정상들이 모습을 드러내기 때문이다.


이재명 대통령에게도 대외 리스크를 해소할 절호의 기회가 주어졌다. 취임 직후부터 이어졌던 한미 관세협상을 마무리 짓고, 미국과의 안보 협력을 공고히 다질 가능성이 있다. 미래지향적 한일 협력과 대북 관계 등 한반도 현안에도 물꼬를 틀 여건을 조성할 수 있다는 점에서 이번 정상회의에 대한 관심이 크다.


[APEC 슈퍼위크] 관세·안보·北 문제 '원샷 해결' 절호의 기회 잡는다
AD

한미 관세 협상 타결의 분수령

한국 입장에서 APEC 기간 최대 현안은 한미 관세협상이다. 지난 7월 말 큰 틀의 관세협상을 타결했으나 대미 투자 펀드의 세부 이행 방안을 두고 두 달 가까이 교착상태에 빠졌다. 다행히 10월 초 한국 정부의 수정안에 미국 정부가 진전된 반응을 보이면서 협상은 다시 급물살을 타기 시작했다. 김용범 대통령실 정책실장을 포함해 김정관 산업통상부 장관 등 협상 책임자들은 2~3일 간격으로 재차 방미에 나서는 등 총력전을 펼쳤다.


양측은 최근 상호 관세율을 25%에서 15%로 낮추고 자동차 등 품목별 관세를 낮추는 방향을 놓고 막판 합의문 문구를 다듬고 있다. 관건은 대미 투자 패키지의 구조와 자금 집행 방식이다. 3500억달러(약 500조원) 규모 대미 투자에서 '현금·대출·보증' 비중을 어떻게 섞을지, 일시에 집행할지 분할로 갈지, 투자에 따른 수익 배분을 어떻게 할지, 외환시장 충격을 흡수할 금융 안전장치를 어디까지 문서화할지가 관건이다. 극적인 타결을 이룬다면 통상·외환시장과 관련 불확실성이 줄고, 자동차·부품·철강 관련 기업들의 부담도 크게 감소할 전망이다.


대미 투자 패키지가 매듭지어지면 한미 안보 이슈가 뒤따를 가능성이 높다. 국방 예산의 점진적 증액 기조를 재확인하고, 미국산 무기 구매·공급망 협력을 '경제안보' 프레임으로 연결하는 시나리오가 거론된다. 특히 원자력 협정 운신의 폭을 넓히는 방향성 문구가 담길지 관심이다. 이는 사용후핵연료·핵연료주기와 직결되는 민감 사안이어서 일괄 타결보다는 단계적·조건부 합의가 현실적이다. 관세와 안보가 '따로 가는' 이원화가 아니라, 상호 신뢰를 강화하는 선순환 고리를 만들 수 있다면 동맹 리스크는 눈에 띄게 낮아질 수 있다.


특히 원자력 협정 운신의 폭을 넓히는 방향성 문구가 담길지 관심이다. 이는 사용후핵연료·핵연료주기와 직결되는 민감 사안이어서 일괄 타결보다는 단계적·조건부 합의가 현실적이다. 관세와 안보가 '따로 가는' 이원화가 아니라, 상호 신뢰를 강화하는 선순환 고리를 만들 수 있다면 동맹 리스크는 눈에 띄게 낮아질 수 있다.


접점 찾아가는 韓美 안보 협의

통상 분야에 비해 안보 분야 협의는 어느 정도 접점을 찾은 상황이다. 이에 대미 투자 패키지 협의만 마무리되면 통상·안보 협상 결과가 한꺼번에 발표될 가능성이 높다는 게 대통령실 설명이다. 위성락 국가안보실장은 APEC 관련 기자간담회에서 "안보 분야는 일정한 양해가 이뤄졌다"면서 "미국 측은 통상·안보 두 가지가 모두 완성됐을 때 한꺼번에 발표하는 것을 선호한다"고 말했다.


다만 상황은 녹록지 않다. 한미 협상팀은 대부분의 사안에서 합의에 이르렀지만 몇 가지 쟁점에서 이견을 좁히지 못했다. 김 실장도 APEC 전 마지막 협상을 하고 돌아오는 길에 기자들과 만나 "추가로 대면 협상할 시간은 없고 APEC은 코앞"이라면서 "날은 저물고 있는데 APEC 계기 타결을 기대한다면 갈 길이 먼 상황"이라고 말했다. 특히 대통령실은 APEC 기간에 한미가 합의된 부분만 따로 발표하는 일은 없을 것이라며 일괄 타결을 공언한 바 있다. 따라서 관세협상을 마무리하지 못하면 29일에 열리는 한미 정상회담에서 양해각서(MOU) 등의 결과물이 전혀 나오지 않을 수 있다.

[APEC 슈퍼위크] 관세·안보·北 문제 '원샷 해결' 절호의 기회 잡는다

韓日 정상 회담, 셔틀 외교 방향타

다카이치 사나에 신임 일본 총리와의 관계 설정은 주어진 숙제이자 기회다. APEC 기간 방한하는 다카이치 총리는 강경 보수 이미지를 가지고 있다. 이에 외교가에서는 한일 관계에 균열이 생길 수 있다는 우려가 있었다. 하지만 경주에서 한일 정상이 상호 신뢰를 구축하고 과거사 문제를 '투 트랙'으로 하는 원칙에 공유한다면 셔틀 외교 레일을 탈선 없이 이어갈 수 있다. 과거사·안보 쟁점은 분리해 관리하면서 경제 현안에서 신뢰를 쌓아가는 식이다. 이 과정에서 미국과의 관세 패키지, 미·중 경쟁 속 공급망 다변화와도 자연스럽게 맞물릴 것으로 보인다.


中 시진핑 주석 방한, 경제 활로 열리나

차기 APEC 개최국인 중국의 시진핑 국가주석과는 내달 1일 첫 한중 정상회담에서 우리 기업 제재 완화와 관련한 얘기를 주고받을 예정이다. 앞서 중국 정부는 한화오션 미국 자회사를 제재하고 희토류 수출 통제를 강화하겠다고 발표한 바 있다. 중국의 조치는 APEC 및 미·중 정상회담을 앞두고 공세를 높이기 위한 성격이 크다. 양국 산업통상 담당자들은 APEC 정상회의를 지렛대 삼아 논의를 지속하기로 했는데, 미·중 정상이 상호 적대적인 보복 조치를 완화할 경우 중국의 우리 기업 압박 수위도 다소 누그러질 여지가 생긴다.


트럼프·김정은 만남, 변화의 모멘텀

현실성은 낮지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 전격 회동한다면 대북 관계에서 청신호가 켜질 것으로 보인다. 이 대통령은 취임 이후 북한과의 대화를 도모해왔지만 유의미한 변화를 끌어내지 못했다. 북·미가 판문점 등 상징적 공간을 활용해 짧게라도 만나면 남북이 상호 강경 수위를 한 단계 낮추는 물꼬가 트일 거라는 시각이다. 이를 바탕으로 인도주의·보건·재난 대응 같은 저위험 협력 채널까지 복구하면 '남북관계 정상화'라는 이재명 정부의 국정 철학에도 속도를 낼 수 있다.


이 대통령은 우리 기업의 글로벌 시장 선점을 위한 지원사격에도 나설 것으로 보인다. 특히 9월 유엔(UN) 총회 참석을 계기로 성사된 래리 핑크 블랙록 회장과 면담에서 '아시아의 인공지능(AI) 수도' 구상을 도출한 데 이어 안전보장이사회 의장국으로 AI 관련 공개토의를 주재하고 다자 간 협력의 필요성을 강조한 만큼, AI 산업에서 한국의 역할을 보다 확장할 기회로도 활용할 수 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번 APEC에서는 정상회의가 열리기 전인 28일부터 경제인 행사가 진행된다. 메인 행사인 '최고경영자(CEO) 서밋'에는 젠슨 황 엔비디아 CEO 등 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업) 수장들이 총출동한다. 이들 기업이 국내 반도체 기업 등과의 협력을 희망하고 있는 만큼 이 대통령은 정부의 전폭적인 지원을 약속할 것으로 전망된다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기