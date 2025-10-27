[특징주]현대건설, 美 대형원전 참여 소식에 급등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대건설이 27일 정규장 초반 강세를 보인다. 미국 대형원전 건설 참여 소식에 매수세가 거세진 것으로 보인다.

이날 오전 9시 8분 기준 유가증권시장에서 현대건설 주가는 전 거래일 대비 7.06% 뛴 7만1300원을 나타내고 있다. 이날 7만3500원에 출발한 주가는 장중 한때 7만4400원까지 치솟았다가 상승 폭을 좁히고 있다.

현대건설은 지난 24일 서울 종로구 본사에서 미국 에너지 디벨로퍼인 페르미 아메리카(Fermi America)와 '복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스' 내 대형 원전 4기 건설을 위한 기본설계(FEED) 용역 계약을 체결했다고 밝혔다.

페르미 아메리카는 전 미 에너지부 장관 릭 페리와 기업가 토비 노이게바우어가 공동 설립한 민간 디벨로퍼로, 총 사업비 5000억달러 규모의 복합 에너지 및 AI 캠퍼스를 미국 텍사스주 아마릴로 외곽(2119만㎡) 부지에 조성 중이다.

총 11GW 규모의 이 프로젝트에는 ▲AP1000 대형원전(4GW) ▲소형모듈원전(SMR·2GW) ▲가스복합화력(4GW) ▲태양광·배터리저장(1GW) 설비가 포함된다. 현대건설은 부지 배치, 냉각 방식, 예산 및 공정 산출 등 기본 설계를 담당하며, 내년 상반기 EPC(설계·조달·시공) 본계약 체결을 목표로 하고 있다.

이번 계약은 국내 기업이 미국 대형원전 건설 프로젝트에 직접 참여하는 첫 사례다. 현대건설은 기존 원전 완공 경험을 기반으로 미국 원전 시장 내 입지를 넓히겠다는 전략이다.





이날 IBK투자증권은 "이번 수주는 단순한 설계용역 이상의 의미를 가진다"며 "현대건설은 이를 통해 미국 및 유럽 등 글로벌 원전 밸류체인 재편 과정의 선도 위치를 선점하며, 향후 EPC 본계약 및 추가 SMR 프로젝트 수주로의 확장 가능성을 높였다"고 평가했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

