美 재무 "中은 희토류 통제·美는 100% 관세 각각 철회"…트럼프·시진핑, 부산서 '무역 합의' 청신호

베선트, NBC·CBS·ABC 인터뷰

오는 30일 부산서 미·중 정상회담

트럼프·시진핑, 무역 합의 타결 여부 주목

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 중국이 희토류 수출통제 조치를 시행하지 않을 것으로 전망하면서, 미국 역시 중국에 100%의 추가 관세를 부과하지 않을 것이라고 26일(현지시간) 밝혔다. 오는 30일 부산에서 열리는 미·중 정상회담을 앞두고 양측이 사전 협의에서 일정 부분 접점을 찾으면서, 정상 간 담판을 통해 실질적인 무역 합의로 이어질지 주목된다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 26일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 미·중 무역 협상 후 취재진과 대화하고 있다. 로이터연합뉴스

베선트 장관은 이날 NBC, CBS, ABC 등 주요 방송과의 인터뷰에서 중국과의 무역 협상이 매우 생산적으로 진행됐다고 밝혔다.

그는 ABC 뉴스 인터뷰에서 "(도널드 트럼프 미국) 대통령은 중국이 희토류 수출 통제를 시행할 경우 100%의 추가 관세를 부과하겠다고 위협함으로써 내게 최대한의 (협상) 지렛대를 마련해줬다"며 "그 결과 우리는 관세 부과 사태를 피할 것이라고 생각한다"고 설명했다.

베선트 장관은 이번 협상에서 중국이 미국산 농산물 구매 확대, 펜타닐 전구체(원재료) 화학물질 단속 등에 합의했다고 밝혔다. 그는 "중국이 미국 농부들을 위해 상당한 규모의 농산물 구매를 약속했고, 우리나라를 황폐화시키는 이 끔찍한 펜타닐 사태의 전구체 화학물질 문제에서도 우리를 지원하기로 합의했다"며 "전반적으로 매우 좋은 회의였다"고 평가했다.

또한 중국계 동영상 공유 플랫폼인 틱톡의 미국 내 사업권 매각과 관련해서도 진전이 있었다고 밝혔다. 그는 CBS 뉴스에 "우리는 마드리드에서 최종 합의에 도달했고 오늘 모든 세부 사항이 마무리됐다"며 "두 정상이 목요일(30일) 한국에서 이 거래를 공식적으로 완결할 것"이라고 강조했다.

베선트 장관은 중국의 미국산 대두 수입 중단으로 피해를 입은 미국 농가에 대해서도 낙관적인 전망을 내놨다. 그는 "중국과의 거래가 발표되면 우리 대두 농가가 이번 시즌뿐 아니라 향후 몇 년간 일어날 일에 대해서도 매우 기뻐할 것"이라고 밝혔다.

아울러 이번 무역 협상은 양국이 세계의 다양한 현안을 해결에 공조할 수 있는 가능성을 보여줬다고 평가도 내놨다.

베선트 장관은 NBC 뉴스에 "그들은 트럼프 대통령의 글로벌 평화 구상에 대해서도 논의할 것"이라며 "그 구상은 아시아와 중동, 나아가 우크라이나·러시아 문제로까지 확장되고 있다"고 덧붙였다.

앞서 미·중 양국은 네 차례의 고위급 무역 협상을 통해 '관세 휴전'을 선언하며 무역 정책을 둘러싼 긴장 완화를 모색했다. 그러나 정상회담을 앞두고 중국이 희토류 수출 통제를 강화하고, 미국이 다음 달부터 대(對)중국 100% 추가 관세 부과를 시사하면서 양국 간 갈등이 다시 고조된 상태다.





트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 오는 30일 부산에서 정상회담을 열고 무역 담판에 나설 예정이다. 두 정상이 대면하는 것은 트럼프 1기 행정부 시절인 2019년 이후 6년 만이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

