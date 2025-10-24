구미시의회…제291회 조례안, 동의안 등 52건 안건처리 임시회 폐회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 구미시의회(의장 박교상)는 지난 15일부터 시작된 제291회 구미시의회 임시회를 24일 제2차 본회의를 끝으로 모두 마무리했다.

제291회 구미시의회 임시회 전경/구미시의회 제공

먼저 본회의에 앞서 김영태 의원은 5분 자유발언을 통해 "표류하는 꽃동산 민간공원 조성사업, 구미시의 책임 있는 대책 마련 촉구"와 관련하여 구미시의 적극적이고 책임 있는 대응을 제언했다.

이날 제2차 본회의에서는 상임위원회에서 심사한 의원발의 조례안 8건과 집행기관에서 제출한 조례안 등 총 52건의 안건을 처리했다.

산업건설위원회는 구미농산물도매시장 실시설계 용역 중인 채소동 시설현대화 사업 현장을 방문해 현황 청취와 현안 질의를 했으며, 문화환경위원회는 춘천시 일원 송암스포츠 타운 에어돔을 비교 견학해 구미시 에어돔 조성사업 추진 방향 등을 모색했다.

아울러 이번 임시회에서는 2026년도 주요 업무계획(안)을 상임위원회별로 보고 받았다.

보고 과정에서 의원들의 주요 계획의 문제점 지적과 방향 제시 등 심도있는 의정활동을 보였다.





박교상 의장은 "각종 조례안 및 동의안, 보고의 건 등 50여건이 넘는 안건을 심도있는 논의와 토론으로 열띤 의정활동을 펼친 25명의 의원들과 집행기관 공무원에게 감사의 인사를 드리며, 일교차가 큰 요즘 건강관리에 유의하시길 바란다고" 했다.





