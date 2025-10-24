HD현대, 임원인사 단행… 부사장 7명 등 27명 승진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사장단 인사 일주일만… 상무 신규선임 53명



HD현대는 부사장 승진 7명, 전무 승진 20명 등을 포함한 임원사를 단행했다고 24일 밝혔다. 지난 17일 발표한 사장단 인사에 이은 후속 인사다.

이번 인사에서는 HD현대중공업 류홍렬 전무 등 7명이 부사장으로, HD현대사이트솔루션 정창화 상무 등 20명이 전무로 각각 승진했다. HD현대오일뱅크 장용준 수석 등 53명은 상무로 신규 선임됐다.

HD현대 관계자는 "그룹 전반의 사업 조정과 대내외 불확실성을 고려해 신속한 조직 안정화를 추진하는 동시에, 미국 등 해외사업 확대를 위해 실행력과 전문성을 갖춘 인재들을 중용했다"고 설명했다.

HD현대는 이번 임원 인사에 이어 오는 12월 초 전 계열사 사장단이 참석하는 '2026년 경영계획 전략회의'를 개최할 예정이다. 이를 통해 내년도 사업계획과 구체적인 실행 로드맵을 확정하고, 그룹의 미래 전략 실행을 본격화할 방침이다.

다음은 임원인사 내용.

<HD한국조선해양>

◇ 전무

▲ 박준수 ▲ 박명식 ▲ 이운석

◇ 상무

▲ 김진권 ▲ 정영균 ▲ 이재준 ▲ 하성원 ▲ 김민국 ▲ 박종완 ▲ 김성훈

<HD현대중공업>

◇ 부사장

▲ 류홍렬 ▲ 박용열 ▲ 여용화 ▲ 최헌

◇ 전무

▲ 최병기 ▲ 남철 ▲ 김산 ▲ 강병국 ▲ 성석일 ▲ 김광우 ▲ 최용대

◇ 상무

▲ 권대혁 ▲ 이종석 ▲ 최우철 ▲ 김형호 ▲ 윤우석 ▲ 노준섭 ▲ 김해원 ▲ 조성윤 ▲ 이봉수 ▲ 허동헌 ▲ 차정보 ▲ 안주용 ▲ 이용화 ▲ 송창현 ▲ 권우철 ▲ 김종원 ▲ 김정일 ▲ 신형식 ▲ 최태복

<HD현대미포조선>

◇ 전무

▲ 진상호

◇ 상무

▲ 전성진

<HD현대삼호중공업>

◇ 전무

▲ 이승환

◇ 상무

▲ 노현석 ▲ 주종길 ▲ 김기섭 ▲ 한정우 ▲ 정호진

<HD현대사이트솔루션>

◇ 부사장

▲ 김승한

◇ 전무

▲ 박흥근 ▲ 정창화

◇ 상무

▲ 곽성규 ▲ 이병규 ▲ 조석현 ▲ 이동화

<HD현대건설기계>

◇ 상무

▲ 이동우 ▲ 이광명 ▲ 조건재

<HD현대인프라코어>

◇ 상무

▲ 정오철 ▲ 이병철 ▲ 박진규

<HD현대오일뱅크>

◇ 부사장

▲ 오태길 ▲ 김종철

◇ 전무

▲ 정성균 ▲ 문장주 ▲ 형성원 ▲ 조진호

◇ 상무

▲ 장용준 ▲ 전기현 ▲ 김준흠

<HD현대쉘베이스오일>

◇ 전무

▲ 조성호

<HD현대일렉트릭>

◇ 전무

▲ 이찬주

◇ 상무

▲ 박상봉 ▲ 강성수 ▲ 신동욱 ▲ 김홍규

<HD현대로보틱스>

◇ 상무

▲ 한기태

<HD현대에너지솔루션>

◇ 상무

▲ 이경원

<HD현대>

◇ 상무





▲ 배국현 ▲ 김지호





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

