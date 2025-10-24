"오세훈 끝났다"는 정청래…오세훈 "부동산 폭탄이나 회수하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"딱하고 옹졸" vs "부동산 폭탄이나 회수" 반박

오 시장, 상계5구역 재정비 현장 찾아

오세훈 서울시장이 정청래 더불어민주당 대표를 향해 "집값이 불타고 있는데, 한가로이 '저질 정치 국감' 영상을 돌려보며 몰두할 필요가 있냐고" 반박했다. 전날 정치 브로커로 알려진 명태균씨와 오 시장이 국회 행정안전위원회 서울시 국정감사에서 대면한 일을 두고 정 대표가 "오세훈 끝났다"라고 한 발언에 맞받아친 것이다.

오세훈 서울시장이 24일 서울 노원구 상계5 재정비촉진구역을 방문한 뒤 주민들과 간담회를 하고 있다. 강진형 기자

24일 오 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "정청래 대표가 지금 당장 해야 할 일은 국민에게 던진 '부동산 폭탄'을 거둬들이는 것"이라고 운을 띄웠다. 이날 노원 상계5구역 재정비촉진사업 현장을 찾은 오 시장은 서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶는 초유의 10·15 규제 탓에 이사를 가려 해도 대출이 가로막혀 있다고 지적했다.

오 시장은 "서울시는 마른 수건 쥐어짜듯 재건축·재개발 속도를 높여 왔지만, 정부의 규제 폭탄 한 방에 엔진이 꺼질 위기"라며 "그런데도 여당인 민주당은 이 부동산 폭탄을 어떻게 수습할 것인지에 대해 입을 닫았다"라고 지적했다.

또 "집값은 불타는데, 한가로이 행안위 '저질 정치 국감' 영상을 돌려보며 오세훈 죽이기에 몰두할 여유가 있나. 국민들은 지금 부동산 폭탄의 파편 속에서 혼돈의 시간을 보내고 있다"라며 "사기 범죄 피의자 명태균 사건은 수사로 진실이 밝혀질 것이다"라고 언급하면서 정 대표에게 부동산 폭탄 회수에 집중해 달라고 촉구했다.

정청래 "내가 봐도 딱하고 옹졸…오 시장 인생 최대 위기"

앞서 정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 최고의 하이라이트는 오세훈 시장과 명태균 증인의 만남"이라며 "오세훈 서울시장은 끝났다"라고 발언했다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

이어 "명태균 증인은 당당했고, 오세훈 시장은 11월 8일 특검의 대질신문을 이유로 대부분의 질문을 회피했다. 내가 봐도 딱하고 옹졸했다"라며 "오세훈 시장은 아마도 인생 최대의 위기이자 치욕스러운 날이었을 것"이라고 전했다.





또 "다음 서울시장은 커녕 사회생활 보장도 어렵겠다는 생각이 들었다. 잘 이겨내시길 바란다"라고 언급했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

