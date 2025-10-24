이 대통령 "韓 수도권 집값, 시정 안 되면 日처럼 잃어버린 30년 시작"

이재명 대통령은 24일 "전 세계에서 아마 (한국의) 수도권 집값이 소득 대비 가장 높은 편에 속하는데 만일 이 문제가 시정되지 않으면 일본처럼 잃어버린 30년이 시작될 것"이라고 말했다.
이 대통령은 이날 오후 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다'를 주제로 열린 타운홀미팅에서 "최근 집 문제 때문에 꽤 시끄럽다"며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "전 세계에서 (한국의) 수도권 집값이 소득 대비 가장 높은 편에 속한다"며 "지역 균형 발전은 지역을 위한 배려가 아니라 대한민국이 지속적으로 성장 발전하기 위한 마지막 탈출구"라고 강조했다.
또 이 대통령은 "대한민국의 제일 큰 문제는 지방과 수도권의 불균형이 너무 심할 뿐 아니라 앞으로 개선될 여지보다는 악화할 가능성이 훨씬 높아 보인다는 것"이라고 했다. 그는 "대한민국은 지속적으로 성장, 발전하는 나라였고 전 세계가 보는 모범적 성장 국가였다"면서도 "안을 들여다보면 너무 차이가 크다. 어느 지역은 너무 많아서 문제고, 어느 지역은 부족해서 문제"라고 지적했다.
이 대통령은 박정희 전 대통령의 산업화 업적을 긍정적으로 평가하기도 했다. 이 대통령은 "(박 전 대통령에게) 비판적 요소가 분명히 있다"면서도 대한민국의 경제 발전을 끌어낸 공적에 대해서는 누구나 인정할 것"이라고 설명했다. 그러면서 "온 국민이 골고루 혜택을 보는 소위 낙수효과를 노리는 정책을 했고 실제로 성과도 났다"고 부연했다.
다만 이 과정에서 수도권 집중 현상이 나타났으니 지금부터라도 "지방에 인센티브를 주는 것에 대해 당연하게 여기는 사회를 만들자"라는 게 이 대통령의 제안이다.
이 대통령은 "지역 균형 발전은 우리 새로운 정부의 핵심 정책이고, 흔들림 없이 아주 강력하게 추진해 나가겠다"고 약속했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
