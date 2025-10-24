LS빌드윈, 싱가포르 800억 초고압 시공 프로젝트 수행…전력망 밸류체인 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LS전선 제조, 빌드윈·마린솔루션 시공

싱가포르 전력망 확충 사업 일환

싱가포르, 대만 이어 연이어 수주

LS마린솔루션은 자회사 LS빌드윈이 싱가포르에서 약 800억원 규모의 초고압 지중 전력망 프로젝트를 수행한다고 24일 밝혔다.

이번 계약은 LS전선-LS빌드윈 협력 기반으로 추진되는 대표적인 해외 프로젝트다. 이 사업은 LS전선이 주계약자로 수주한 230kV급 지중 전력망 구축 프로젝트로, LS빌드윈이 케이블 시공 전 과정을 담당한다. 싱가포르 정부가 인공지능(AI)·데이터센터 전력 수요 급증에 대응해 추진하는 국가 전력망 확충 사업의 일환이다.

LS전선은 케이블 제조를, LS빌드윈과 LS마린솔루션은 각각 지중과 해저 시공을 맡으며 세 회사는 '제조-시공 밸류체인'을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다.

LS마린솔루션은 현재 약 7000억원의 수주잔고를 확보해 전년 매출의 5배에 달하는 일감을 확보했다. 싱가포르, 대만 등 아시아 전력 인프라 시장에서 신규 프로젝트를 연이어 수주하며 시공 역량을 강화하고 있다.





회사 관계자는 "LS마린솔루션은 국내 유일의 해저·지중 케이블 시공 전문기업으로, LS전선과 협업을 통해 통합 시공 경쟁력을 강화하고 있다"며 "글로벌 시장에서 기술 중심의 성장을 이어가겠다"고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

