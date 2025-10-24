수도권 오피스텔서 성매매 알선 일당 적발…성매수 17명은 공직자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수도권 일대 오피스텔에서 성매매를 알선한 업소 관계자들과 성 매수 남성들이 무더기로 경찰에 적발됐다.

인천경찰청 범죄예방질서계는 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 성매매 업주 30대 남성 A씨를 구속하고, 업소 실장 3명과 성매매 여성 67명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 24일 밝혔다.

경찰은 또 성 매수를 한 B씨 등 20∼60대 남성 590명도 불구속 입건했다. 특히 이 가운데 17명은 공무원이나 공공기관 직원 등 공직자로 확인돼 각 기관에 비위 사실을 통보했다.

-성매매 업소 내부 모습. 인천경찰청

AD

A씨 등은 2022년 10월부터 지난 2월까지 수도권 오피스텔 20여곳을 빌려 B씨 등에 성매매를 알선한 혐의를 받고 있다. 이들은 성매매 알선 사이트에 광고를 올린 뒤 사전 예약한 성 매수자들에게 문자, 카카오톡, 텔레그램 등으로 성매매 시간·장소를 안내한 것으로 조사됐다.

A씨 등은 수사기관의 단속을 피하려고 수시로 사무실을 옮기면서 이른바 '대포폰'과 CCTV 등을 활용했다. 또 성 매수자의 나이·직업·인상착의 등 정보를 체계적으로 관리하고 성매매 대금은 현금으로 받았다.

경찰은 수사 과정에서 A씨 등이 40억원의 범죄 수익을 챙긴 것으로 파악했으며, 이 중 12억원은 기소 전 추징보전으로 동결했다.





AD

경찰 관계자는 "임차한 오피스텔의 수, 범죄수익 규모, 입건된 인원 등으로 볼 때 대규모 조직형 성매매 알선 업소에 해당한다"며 "전국적으로도 오피스텔에서 성매매가 성행하고 있어 근절될 때까지 단속을 이어 나갈 방침"이라고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>