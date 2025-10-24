본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편]

이경호기자

입력2025.10.24 13:47

시계아이콘02분 02초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

24일부터 시작되는 10월 넷째주 주말은 전국 어디서나 축제가 열린다. 먹거리, 볼거리,즐길거리가 말그대로 풍년이다.

노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편]
AD

▲바비큐 vs 수제맥주 vs 수산물 vs 맥주

노을공원 캠핑장(마포구 하늘공원로 84) 일대에서 글로벌 미식 관광 축제 '서울바비큐페스타'25,26일)가 열린다. 안동·춘천·제주 등 전국 각지에서 엄선한 한돈과 한우를 부담 없는 가격에 구매해 직접 구워 먹을 수 있는 올인원 셀프 바비큐존이 운영된다. 서울 고깃집 3대장 '남영돈', '탉', '해봉정육'이 참여해 이번 축제를 위해 개발한 한정판 신메뉴를 선보일 예정이다.


서울 바비큐 로드에는 '뭉텅', '양인환대', '합정합계', '찢은고기', '양촌떡갈비' 등 젊은 세대에게 인기를 끌고 있는 맛집들이 참여해 각양각색의 K-바비큐를 업장가 대비 약 30% 저렴한 가격에 판매한다. 전통 바비큐 전시·체험 프로그램 '조선 바비큐 체험', 바비큐와 함께 한강 라면을 즐기는 특별 공간 '해피냠냠 라면가게'도 운영된다.

노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편]

송파구는 '2025 석촌시장 수제 맥주 페스타'(24,25일 매일 오후 3시부터 9시까지)를 연다. 전국의 수제 맥주 8개 브랜드가 참여한다. 푸드트럭 존과 더불어 상인회가 직접 운영하는 시장 음식 부스도 열린다. 닭강정, 순대, 수육, 홍어회 등 전통시장 대표 메뉴를 선보인다. 25일에는 풍납시장, 30일과 31일에는 마천시장에서 야시장 축제를 잇따라 연다. 두 곳 모두 맥주·먹거리와 이벤트로 방문객을 맞는다.

노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편]

동작구는 노량진수산시장 일원에서 '제8회 도심 속 바다축제'(25,26일)를 연다. 노량진 축구장은 '문화와 맛의 광장'을 테마로 꾸며져 먹거리 장터와 문화 공연 등이 열리며, 노량진 야구장은 체험과 놀이를 즐길 수 있는 '가족과 함께하는 힐링 파크'로 변신한다. 양일간 정오부터 이색 이벤트인 ▲ 나도 수산물 경매사 ▲ 참치 해체쇼가 열리며, 상설프로그램으로 ▲ 해물라면 시식회 ▲ 어린이 '새우 뜰채 낚시' ▲ 직접 굽는 가을 전어 ▲ 체험 부스 20종 ▲ 직거래·먹거리 장터 등이 운영된다. 축제에 참여하는 수산시장 내 63개 업소에서는 행사 기간 수산물을 특가로 판매할 예정이다.

노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편] 동작구 바다축제 자료사진. 동작구청

도봉구는 25일 도봉산옛길 상점가에서 '2025 도봉산옛길 가을맥주축제'를 연다. 작년에는 도봉로 181길 일부 구간에서 열렸지만 올해는 도봉산옛길 상점가(도봉로181길, 도봉로 891, 도봉산3길 일대) 전역에서 개최된다. 인공지능(AI) 인생네컷, 3차원 펜 체험, 네일아트, 버블쇼 등 다양한 부스가 운영되고 초대 가수들의 공연도 진행된다. 상점가 내 점포에서 1만원 이상 구매한 영수증을 제시하면 맥주 1잔을 무료로 제공한다.

노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편]

▲중구는 이순신 vs 성동구는 이성계

서울 중구는 25일 충무공의 생가터 인근인 명보아트홀 사거리 일대에서 '2025 이순신 축제'를 개최한다. 처음 열리는 이번 축제는 중구의 새로운 도시브랜드 '이순신1545 중구' 선포식으로 시작된다. '철인 이순신 체력왕 콘테스트' 본선이 진행돼 제1대 철인 이순신을 뽑는다. 소년 이순신의 집에 초대받아 즐기는 콘셉트의 먹거리 존도 풍성하다. 금돼지식당, 태극당, 은주정, 마복림떡볶이, 올디스타코 등 중구의 맛집이 참여한다. '이순신 밥상요리 상품화 경연대회'에 출품된 신개념 먹거리 상품도 선보인다. 축제장 곳곳에 마련된 체험부스와 홍보부스, 포토존 등을 방문하면 스탬프를 모을 수 있다. 스탬프 7개를 모은 선착순 1545명에게는 기념품을 증정한다.


성동구는 25일 살곶이 체육공원 일대에서 '태조 이성계 축제'를 연다.

노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편] 지난 5월 열린 금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회에서참가자들이 대회 코스를 출발하고 있다. 금천구

▲걷고 달리고 체력충전…가족 힐링도

금천구 안양천 다목적광장 일원에서는 '제21회 금천구청장배 건강달리기대회'(26일)가 열린다. 사전 신청한 참가자들은 모두 수육과 막걸리를 즐길 수 있어 일명 '수육런'으로 유명세를 타고 있다.


성북구는 한양도성 및 성북천 분수마루 일대에서 '제12회 삼선동 선녀축제'(26일)를 개최한다. 한양도성을 출발해 돈암시장과 성북천 수변활력거점을 지나 성북천 분수마루까지 행진하고 먹거리 장터와 경품 이벤트도 준비된다.


영등포구는 24일부터 26일까지 선유도공원과 선유도역 걷고 싶은 거리 일대에서 '영등포 선유도원축제'와 '시월의 선유'를 개최한다. 선유도역 골목형 상점가(선유로49길 23)에서는 '셰프 초청 골목세바시'가 진행된다 은평구는 불광천변 일대에서 은평문화재단 주관으로 '2025 은평누리축제'(24,25일)를 개최한다.


지금 뜨는 뉴스

AD
노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편] 2024년 영등포 선유도원축제 모습. 영등포구청

강남구는 25일 오전 10시 대모산 유아숲체험원(일원동 436-6)에서 어린이와 가족 300여명이 참여하는 '유아숲 가족축제'를 연다. 이 행사는 ▲ 주머니형 에코백에 자연물을 붙여 꾸미는 '주머니 속 정원 꾸미기' ▲ 열매의 이동 방식 체험하는 '씨앗의 여행' ▲ 칠엽수 열매로 꾸미는 '열매 인형 만들기' 등 체험 위주 프로그램과 가족 참여형 활동을 중심으로 구성됐다. 아울러 곤충 사진전시회와 가족 포토존도 마련된다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기