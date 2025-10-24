노을공원선 바비큐, 석촌시장선 수제맥주…주말 이곳에 축제있다[서울편]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일부터 시작되는 10월 넷째주 주말은 전국 어디서나 축제가 열린다. 먹거리, 볼거리,즐길거리가 말그대로 풍년이다.

▲바비큐 vs 수제맥주 vs 수산물 vs 맥주

노을공원 캠핑장(마포구 하늘공원로 84) 일대에서 글로벌 미식 관광 축제 '서울바비큐페스타'25,26일)가 열린다. 안동·춘천·제주 등 전국 각지에서 엄선한 한돈과 한우를 부담 없는 가격에 구매해 직접 구워 먹을 수 있는 올인원 셀프 바비큐존이 운영된다. 서울 고깃집 3대장 '남영돈', '탉', '해봉정육'이 참여해 이번 축제를 위해 개발한 한정판 신메뉴를 선보일 예정이다.

서울 바비큐 로드에는 '뭉텅', '양인환대', '합정합계', '찢은고기', '양촌떡갈비' 등 젊은 세대에게 인기를 끌고 있는 맛집들이 참여해 각양각색의 K-바비큐를 업장가 대비 약 30% 저렴한 가격에 판매한다. 전통 바비큐 전시·체험 프로그램 '조선 바비큐 체험', 바비큐와 함께 한강 라면을 즐기는 특별 공간 '해피냠냠 라면가게'도 운영된다.

송파구는 '2025 석촌시장 수제 맥주 페스타'(24,25일 매일 오후 3시부터 9시까지)를 연다. 전국의 수제 맥주 8개 브랜드가 참여한다. 푸드트럭 존과 더불어 상인회가 직접 운영하는 시장 음식 부스도 열린다. 닭강정, 순대, 수육, 홍어회 등 전통시장 대표 메뉴를 선보인다. 25일에는 풍납시장, 30일과 31일에는 마천시장에서 야시장 축제를 잇따라 연다. 두 곳 모두 맥주·먹거리와 이벤트로 방문객을 맞는다.

동작구는 노량진수산시장 일원에서 '제8회 도심 속 바다축제'(25,26일)를 연다. 노량진 축구장은 '문화와 맛의 광장'을 테마로 꾸며져 먹거리 장터와 문화 공연 등이 열리며, 노량진 야구장은 체험과 놀이를 즐길 수 있는 '가족과 함께하는 힐링 파크'로 변신한다. 양일간 정오부터 이색 이벤트인 ▲ 나도 수산물 경매사 ▲ 참치 해체쇼가 열리며, 상설프로그램으로 ▲ 해물라면 시식회 ▲ 어린이 '새우 뜰채 낚시' ▲ 직접 굽는 가을 전어 ▲ 체험 부스 20종 ▲ 직거래·먹거리 장터 등이 운영된다. 축제에 참여하는 수산시장 내 63개 업소에서는 행사 기간 수산물을 특가로 판매할 예정이다.

동작구 바다축제 자료사진. 동작구청

도봉구는 25일 도봉산옛길 상점가에서 '2025 도봉산옛길 가을맥주축제'를 연다. 작년에는 도봉로 181길 일부 구간에서 열렸지만 올해는 도봉산옛길 상점가(도봉로181길, 도봉로 891, 도봉산3길 일대) 전역에서 개최된다. 인공지능(AI) 인생네컷, 3차원 펜 체험, 네일아트, 버블쇼 등 다양한 부스가 운영되고 초대 가수들의 공연도 진행된다. 상점가 내 점포에서 1만원 이상 구매한 영수증을 제시하면 맥주 1잔을 무료로 제공한다.

▲중구는 이순신 vs 성동구는 이성계

서울 중구는 25일 충무공의 생가터 인근인 명보아트홀 사거리 일대에서 '2025 이순신 축제'를 개최한다. 처음 열리는 이번 축제는 중구의 새로운 도시브랜드 '이순신1545 중구' 선포식으로 시작된다. '철인 이순신 체력왕 콘테스트' 본선이 진행돼 제1대 철인 이순신을 뽑는다. 소년 이순신의 집에 초대받아 즐기는 콘셉트의 먹거리 존도 풍성하다. 금돼지식당, 태극당, 은주정, 마복림떡볶이, 올디스타코 등 중구의 맛집이 참여한다. '이순신 밥상요리 상품화 경연대회'에 출품된 신개념 먹거리 상품도 선보인다. 축제장 곳곳에 마련된 체험부스와 홍보부스, 포토존 등을 방문하면 스탬프를 모을 수 있다. 스탬프 7개를 모은 선착순 1545명에게는 기념품을 증정한다.

성동구는 25일 살곶이 체육공원 일대에서 '태조 이성계 축제'를 연다.

지난 5월 열린 금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회에서참가자들이 대회 코스를 출발하고 있다. 금천구

▲걷고 달리고 체력충전…가족 힐링도

금천구 안양천 다목적광장 일원에서는 '제21회 금천구청장배 건강달리기대회'(26일)가 열린다. 사전 신청한 참가자들은 모두 수육과 막걸리를 즐길 수 있어 일명 '수육런'으로 유명세를 타고 있다.

성북구는 한양도성 및 성북천 분수마루 일대에서 '제12회 삼선동 선녀축제'(26일)를 개최한다. 한양도성을 출발해 돈암시장과 성북천 수변활력거점을 지나 성북천 분수마루까지 행진하고 먹거리 장터와 경품 이벤트도 준비된다.

영등포구는 24일부터 26일까지 선유도공원과 선유도역 걷고 싶은 거리 일대에서 '영등포 선유도원축제'와 '시월의 선유'를 개최한다. 선유도역 골목형 상점가(선유로49길 23)에서는 '셰프 초청 골목세바시'가 진행된다 은평구는 불광천변 일대에서 은평문화재단 주관으로 '2025 은평누리축제'(24,25일)를 개최한다.





2024년 영등포 선유도원축제 모습. 영등포구청

강남구는 25일 오전 10시 대모산 유아숲체험원(일원동 436-6)에서 어린이와 가족 300여명이 참여하는 '유아숲 가족축제'를 연다. 이 행사는 ▲ 주머니형 에코백에 자연물을 붙여 꾸미는 '주머니 속 정원 꾸미기' ▲ 열매의 이동 방식 체험하는 '씨앗의 여행' ▲ 칠엽수 열매로 꾸미는 '열매 인형 만들기' 등 체험 위주 프로그램과 가족 참여형 활동을 중심으로 구성됐다. 아울러 곤충 사진전시회와 가족 포토존도 마련된다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

