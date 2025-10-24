곰과 사투 벌인 60대男 기적 생존…곰 마주치면 이렇게 행동해야

권투 선수 출신으로 사투 벌인 끝에 곰 물리쳐

곰 마주쳤을 때 상황따라 취해야할 행동 달라

캐나다에서 권투선수 출신의 60대 남성이 야생 곰의 습격을 받고도 필사적으로 싸워 살아남은 사연이 전해졌다. 22일(현지시간) 현지 매체 CBC는 지난 2일 캐나다 브리티시컬럼비아주에서 아내와 함께 엘크 사냥을 하던 조 펜드리(63)는 어미 곰과 새끼 두 마리를 마주친 사연에 대해 소개했다.

패혈증으로 사망한 곰과 조 펜드리. CBC

펜드리는 자신을 향해 다가오는 곰을 쫓기 위해 다리에 총을 쐈지만, 곰은 멈추지 않았다. 과거 권투선수였던 펜드리는 필사적으로 곰과 맞섰다. 곰이 그의 머리를 물었지만, 그는 멈추지 않고 곰의 코를 반복해서 때렸다. 펜드리의 아내는 "남편이 목숨을 걸고 싸우는 동안 입술과 두피 일부가 찢어지고, 손가락이 잘렸으며 뼈가 여러 곳 부러지는 등 끔찍한 부상을 입었다"고 당시 긴박했던 상황을 떠올렸다. 펜드리는 심한 부상에도 곰의 귀를 때리고 물며 사투를 벌인 끝에 결국 곰을 물리칠 수 있었다.

이후 911과 아들에게 전화로 도움을 요청한 그는 지역 종합병원으로 이송됐다. 코와 광대뼈, 양팔, 갈비뼈 등이 부러지는 중상을 입은 그는 여러 차례 수술을 받은 뒤 회복 중이다. 펜드리는 현재 외상 후 스트레스 장애(PTSD)증상도 겪고 있는 것으로 알려졌다. 아내는 "아직도 남편이 곰에 대한 꿈을 꾼다"며 "그가 직장으로 다시 돌아가지 못할 수도 있다"고 말했다. 사건 며칠 후 해당 지역에서 패혈증으로 죽은 그리즐리 곰을 발견했으며 DNA 분석 결과 펜드리를 공격한 곰인 것으로 알려졌다.

한편, 최근 국내에서도 산중에서 곰을 마주쳤다는 소식이 들려오는 가운데, 실제 곰과 마주쳤을 땐 어떻게 대처해야 할까. 상황에 따라 취할 행동이 다르다. 먼 곳에 곰이 있는 것을 봤다면 조용히 자리를 피한다. 곰이 멀리서 나를 응시하고 있다면 호루라기를 불어 인기척을 내거나, 곰이 자기보다 큰 동물이라 여기고 도망가도록 팔을 천천히 머리 위로 들어 올린다.





곰을 가까운 곳에서 갑자기 마주쳤을 땐 천천히 뒷걸음질 쳐야 한다. 사진을 찍거나 먹을 것을 주기 위해 가까이 다가가선 안 된다. 오히려 곰을 자극해 공격받을 위험이 있다. 도망갈 땐 반드시 곰의 눈을 정면으로 바라보고 천천히 뒷걸음질 친다. 뒷모습을 보이며 빠르게 달렸다간 곰의 사냥본능을 자극할 수 있어서다. 만약 곰의 공격을 받았다면 최대한 저항해야 한다. 맨손보단 등산 스틱이나 굵은 나무막대기로 자신의 몸을 방어하고 저항이 어려울 땐 땅에 웅크려 양팔로 목을 감싸 급소를 보호하는 자세를 취한다.





