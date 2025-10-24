본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

미·유럽선 56년째 가동중인데…또 미뤄진 고리2호기 계속운전[디깅에너지]

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.10.24 10:54

시계아이콘02분 20초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

사고관리계획서는 표결 끝 의결
지금 승인해도 실제 가동은 7년
동일 원전, 미국선 80년까지 허가

미·유럽선 56년째 가동중인데…또 미뤄진 고리2호기 계속운전[디깅에너지]
AD

지난 2023년 4월 이후 2년 반가량 멈춰 서 있는 고리2호기 원자력발전소의 재가동 시기가 계속 늦춰지고 있다. 원자력안전위원회는 23일 고리2호기 계속운전 허가 안건을 심의했으나 결론을 내리지 못하고 차기 회의(11월 13일)에서 다시 논의하기로 했다.


계속 운전이 미뤄질수록 실제 운전할 수 있는 기간이 짧아지면서 생산 가능한 전력량이 줄어든다. 고리 2호기의 경우 하루에 약 10억원어치의 전력을 생산하지 못하게 된다. 그만큼 원전의 경제성에도 악영향을 끼친다.


해외의 경우 고리2호기와 유사한 노형이 56년째 가동되고 있다. 최근 미국은 고리2호기와 유사한 노형의 원전에 대해 80년간 운영을 허가했다.

사실상 '반대 1인'…다음 회의도 미지수

원안위는 이날 고리2호기 계속운전 허가 안에 대해 한국원자력안전기술원(KINS)의 심사 결과를 보고 받고 심의했으나 방사선환경영향평가 관련 참고 제시 등이 필요하다며 추후 재상정하기로 했다.


고리 2호기 허가안이 상정된 것은 지난달 25일 이후 이번이 두 번째였다. 한국수력원자력은 지난 2022년 4월 4일 고리 2호기에 대해 10년간 계속 운전을 신청했다. KINS는 안전성 심사와 총 7회의 원자력안전전문위원회 사전 검토를 거쳤다. 40년의 설계 수명을 마친 고리 2호기는 지난 2023년 4월 8일부터 가동이 중단된 상태다.


원안위는 계속운전 심의에 앞서 고리2호기 사고관리계획서 심의 안건을 표결 끝에 의결했다. 이 안건 역시 지난달 25일에 이어 두 번째 상정됐다. 고리 2호기 사고관리계획서와 계속운전 안건은 법적으로 별개의 안건이었으나 안전성 평가 등 상호 연관된 내용이 있어 이날 함께 심의했다.


이날 회의는 초반부터 더불어민주당이 추천한 진재용 위원(법무법인 강남 변호사)이 사고관리계획서의 세부 내용에 대한 질의가 이어지면서 지연됐다. 최원호 원안위원장이 "효율적인 회의 진행을 위해 심의와 동떨어진 질문은 자제해주길 바란다"고 당부할 정도였다.

미·유럽선 56년째 가동중인데…또 미뤄진 고리2호기 계속운전[디깅에너지] 23일 제 223회 원자력안전위원회 회의가 열리고 있다. 2025.10.23. 원자력안전위원회

진 위원은 전문위원회의 검토가 끝난 안건에 대해 다시 외부인이 참여하는 위원회를 구성해 검증을 받자고 주장했으나 다른 위원들에 의해 받아들여지지 않았다. 결국 사고관리계획서는 표결 끝에 재적 위원 7명중 6명이 찬성으로 통과됐다.


이날 사고관리계획서를 논의하느라 정작 계속운전 허가 안건은 심도 있는 토론이 이루어지지 않았다. 계속운전 허가 안건에 대해서도 진 위원은 "한수원이 법정기한을 지나 계속운전을 위한 주기적안전성평가(PSR)를 제출해 유효하지 않다"는 주장을 제기했다.


법정 기한을 지난 것은 문재인 정부 당시 탈원전 기조에 따라 고리 2호기 계속 운전 결정이 늦어진 영향이 컸다. 원안위 사무처는 "법정기한이 지났어도 제척 사유가 아니라는 법무공단의 법률 자문을 거쳤다"고 설명했다.


진 위원은 또한 환경영향평가의 법리적 해석을 놓고도 문제를 제기했다. 원자력안전법 시행규칙 20조에 따르면 계속운전을 위해서는 '운영 허가 이후 변화된 방사선환경영향평가'룰 실시하도록 돼 있다. 이에 대해 진 위원은 운영허가 당시와 현재 상태를 비교할 것을 요구했다.


하지만 원안위 사무처는 1983년 고리2호기 운영허가 당시에는 환경영향평가 제출 의무가 없었다고 설명했다. 논란이 지속되자 최원호 위원장은 "사무처가 최대한 과거 자료를 확보해 위원회에 다시 보고해달라"고 회의를 마무리했다.


다음 회의에서 고리 2호기 계속운전 허가 안건이 통과될지는 미지수다.


우선 쟁점이었던 사고관리계획서 안건이 통과되면서 계속운전 허가 가능성이 높아졌다고 볼 수 있다. 다만 더불어민주당 추천인 박천홍 위원의 임기가 24일 종료되면서 원안위원의 수는 6명(정원 9명)으로 줄어든다는 점은 변수로 남아 있다. 탈핵 단체는 계속운전에 강하게 반대하고 있다. 원안위 의결 정족수는 재적 위원 과반수 출석과 과반수 찬성으로 다음 회의에서도 의결에는 법적으로 문제는 없다.

"하루 10억원씩 손실"…해외선 80년까지 수명 허가

고리 2호기의 계속운전 허가가 늦어지면 실제 가동할 수 있는 기간은 점점 짧아진다. 계속 운전 허가 기간 10년은 설계수명 만료 이후 10년이기 때문에 지금 당장 허가를 받아도 실제 가동 시기는 7년에 불과하다. 그만큼 생산할 수 있는 전력량이 감소하고 이는 원전의 경제성에도 악영향을 끼칠 수 있다.


정범진 경희대 원자력공학과 교수는 "685메가와트(MWe) 용량인 고리 2호기가 멈추면 하루에 10억 원어치의 전력을 생산하지 못하게 된다"고 말했다. 한 달에 300억원의 전력 손실이 발생하는 셈이다.

미·유럽선 56년째 가동중인데…또 미뤄진 고리2호기 계속운전[디깅에너지] 부산 기장군 장안읍 월내 쪽에서 바라본 고리2호기(오른쪽 두 번째) 모습. 2025.9.25 연합뉴스

해외에서는 고리2호기(웨스팅하우스 2-Loop 타입)와 같거나 비슷한 노형의 원자로중 11기가 이미 40년의 설계 수명을 넘겨 전기를 생산하고 있다.


미국은 1969년 가동을 시작한 지나(Ginna) 원전이 여전히 운영중이다. 포인트비치1·2 원전, 프레리아일랜드1·2 원전도 50년이 넘었다. 스위스의 베즈나우(Beznau)-1 원전도 1969년 가동을 시작했다.


이밖에 슬로베니아 크르슈코(Krsko) 원전, 벨기에 도엘(Doel)1, 2 원전, 브라질 앙고라(Angora)1 원전도 고리2호기와 유사한 원전이다. 벨기에는 2025년까지 탈원전을 선언했으나 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 안보의 중요성이 부각되면서 도엘 원전의 수명을 연장했다.


미국 원자력규제위원회(NRC)는 지난달 30일 넥스트에라에너지가 운영하는 포인트비치 원전 1·2호기의 수명을 80년으로 연장했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

미국 엑셀에너지가 운영하고 있는 프페리아앨린드1·2 원전도 이달 초 미국 미네소타 공공사업위원회로부터 80년까지 계속 운전을 승인받았다. 엑셀에너지는 내년 초 NRC에도 계속 운전 허가를 신청할 계획이다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기