SH, 재개발 임대주택 1598가구 공급…다음달 4일부터 접수

79개 단지 공가 615가구 재공급

96개 단지 예비 입주자 983가구 모집

서울주택도시개발공사(SH)는 재개발 임대주택 총 1598가구를 공급한다고 24일 밝혔다.

이번 공급은 입주자 퇴거, 계약 취소 등으로 발생한 기존 단지 공가 615가구와 예비 입주자 983가구를 대상으로 한다. 공급 주택 면적은 전용 20~47㎡, 보증금 약 562만~4349만 원, 월 임대료는 약 6만~34만 원이다.

일반공급 입주 자격은 입주자 모집 공고일(10월 24일) 현재 서울시에 거주하는 무주택 가구 구성원이다. 가구당 도시 근로자 월평균 소득의 70% 이하(1순위 50% 이하, 2순위 70% 이하)이다.

가구 총자산 3억3700만 원 이하, 가구 보유 자동차 가액 4563만 원 이하 요건을 충족해야 한다. 2023년 3월 28일 이후 출생한 자녀(태아·입양 포함)가 있는 경우, 소득·자산 요건 10~20%p를 완화 받을 수 있다.

청약 신청은 인터넷과 모바일로 11월4일부터 7일까지 선순위 접수를, 11월11일에는 후순위 접수순으로 진행된다. 선순위 신청자 수가 공급 가구의 200%를 초과할 경우 후순위 접수는 받지 않는다.

고령자·장애인 등 인터넷 사용이 어려운 청약자들은 11월5~7일 강남구 본사 2층 대강당에서 방문 접수할 수 있다.





서류 심사 대상자는 11월25일, 당첨자는 2026년 4월23일에 발표한다. 입주는 2026년 6월 이후 가능하다. 단지 배치도와 평면도를 비롯한 신청 일정, 청약 방법 등 자세한 사항은 SH 콜센터와 홈페이지에서 확인할 수 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

