김용범 정책실장 "관세협상 쟁점 아직 대립, APEC 타결은 갈 길 멀다"

김용범 정책실장이 24일 "(한미 관세협상의) 쟁점에 대해서 일부 진전은 있었다"면서도 "핵심 쟁점에 대해서 아직도 양국 입장이 팽팽하게 대립하고 있는 그런 상황이 지속되고 있다"고 말했다.
김 실장은 이날 인천공항 입국장에서 기자들을 만나 이같이 밝혔다. 김 실장은 김정관 산업통상부 장관과 관세협상 후속 논의를 위해 지난 22일 워싱턴D.C.를 방문한 뒤 귀국했다.
김 실장은 '아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 협상이 타결될 것으로 보느냐'라는 질문에 "추가로 대면 협상할 시간은 없고 APEC은 코앞"이라면서 "날은 저물고 있는데 APEC 계기 타결을 기대한다면 갈 길이 먼 상황"이라고 설명했다.
또 김 실장은 협상의 상황에 대해 "마지막에 가장 중요한 한두 가지에 끝까지 대립하는 형국"이라며 "이 역시 협상의 전형적인 모습"이라고 부연했다.
다만 김 실장은 "협상이라는 것이 막판에 또 급진전되기도 하기 때문에 끝까지 노력하겠다"고 강조했다.
지금 뜨는 뉴스
김 장관은 "아직도 조금 진행 중인 부분들이 있다"며 "몇 가지 쟁점들이 남아 있고 그게 굉장히 중요한 순간에 와 있는 상황"이라고 설명했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>