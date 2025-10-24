[2025국감]국민 신조어 43만건 제안했는데…반영률 22.4% 불과

진종오 "왜 안 됐는지 통보도 없어"

전문가 세 명이 처리 "실효성 높여야"

국립국어원의 국민참여형 '우리말샘' 제도가 시행한 지 10년이 됐지만, 낮은 반영률과 불투명한 운영으로 제 역할을 하지 못한다는 지적이 나왔다. 국민이 제안한 신조어 다섯 개 중 한 개만 사전에 반영되고, 제안 뒤 검토·반려 과정도 공개되지 않아 '깜깜이 제도'라는 비판이다.

진종오 국회 문화체육관광위원회 의원이 23일 공개한 국립국어원 자료에 따르면, 2016년 10월부터 올해 9월까지 우리말샘에 등록된 국민 신규어 제안은 43만8932건이다. 여기서 최종 반영된 단어는 9만8062건으로, 반영률은 22.4%에 불과했다.

우리말샘은 국민이 일상에서 사용하는 새로운 단어를 제안하면 전문가 검증을 거쳐 표준국어대사전에 반영하는 제도다. 국립국어원은 "국민이 제안하면 담당자가 등록 여부를 판단하고, 이후 전문가 감수를 거쳐 공개한다"고 설명한다.

하지만 실제 운영은 취지와 달랐다. 제안자는 신청 이후 '검토 중', '반려', '보류', '반영' 등 진행 상황을 확인할 수 없고, 결과 통보도 받지 못했다. '대패삼겹', '독서율', '혈압반지' 등은 왜 반영되지 않았는지 사유조차 공유되지 않았다.

국립국어원에 따르면, 국민이 제안한 단어가 최종 반영되기까지 걸리는 시간은 평균 1년 6개월에서 2년. 이처럼 긴 심사와 불투명한 안내로 참여는 점차 줄고 있다. 2022년 8만5705건에 달했으나 이듬해부터 감소세로 돌아서 올해는 8000여 건(9월 기준)에 그쳤다.

국립국어원은 "전문가 세 명이 모든 단계를 담당하고 있어 처리에 한계가 있다"고 해명했다.

진 의원은 "외래어·신조어·줄임말이 급속히 확산하는 상황에서 국민이 직접 우리말 변화를 제안하고 사전에 반영할 수 있는 제도는 매우 의미 있다"며 "국민과의 소통이 부족해 참여가 줄고 있는 만큼 개선이 필요하다"고 지적했다.





이어 "국립국어원이 '우리말 제안 주간'을 운영하고, 우수 제안자 시상이나 교육부와 협력한 학교 교육과정 반영 등을 추진해야 한다"며 "국민과 학생이 우리말 변화에 적극적으로 참여하도록 제도의 실효성을 높여야 한다"고 강조했다.





