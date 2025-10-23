레고그룹, 집 꾸미기족 겨냥 '레고 열대 수족관' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 달 16일 출시

레고그룹은 다음 달 16일 '레고 열대 수족관'을 출시한다고 23일 밝혔다.

이번 신제품은 성인층을 중심으로 확산하고 있는 '집 꾸미기' 트렌드에 맞춰 물 없이도 감상할 수 있는 관상용 수조를 콘셉트로 선보인다. 총 4154개의 브릭으로 열대어, 산호초, 조개 등 각양각색의 해양 생물들로 가득한 대형 수조를 구현했다.

레고 열대 수족관 이미지. 레고그룹

제품의 각 요소는 자유롭게 배치해 나만의 수족관으로 꾸밀 수 있다. 레인보우피쉬와 엔젤피쉬를 포함한 물고기 네 마리와 다양한 수초, 산호, 진주를 품은 조개 등 레고 해양 생물이 어우러진 생태계를 구성할 수 있으며, 공기 방울도 표현할 수 있다.

해양 생물의 움직임을 생동감 있게 구현하는 장치도 포함됐다. 숨겨진 손잡이를 돌리면 실제 수조처럼 물고기가 헤엄치고 산호초가 흔들리는 모습을 연출할 수 있다. 뚜껑을 여닫을 수 있는 보물상자와 바위 밑에 숨은 게를 비롯한 호기심을 자극하는 요소도 제공한다.





'레고 열대 수족관'은 전국 온·오프라인 공식 레고스토어에서 구매할 수 있다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

