광주시, '2045 지속가능도시 비전' 선포한다

27일 지속가능발전협의회 창립 30주년 기념식

'지속가능발전협의회 창립 30주년 기념행사' 포스터. 광주시 제공

광주시는 오는 27일 오후 2시 시청 대회의실에서 열리는 '지속가능발전협의회 창립 30주년 기념행사'에서 '2045 지속가능한 도시 광주 비전'을 선포한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 지난 30년간의 성과를 공유하고, 미래 30년을 향한 새로운 도약을 다짐하는 자리로, 광주 발전에 있어 중대한 전환점이 될 전망이다.

이 자리에는 광주시와 시의회, 시민사회는 물론 지역기관 및 기업 관계자, 마을공동체 구성원 등 600여명이 참석, 환경보전, 사회적 포용, 경제적 번영이 조화를 이루는 지속가능한 도시 모델을 향한 광주시의 확고한 의지를 함께할 예정이다.

광주지속가능발전협의회는 1995년 '푸른광주21협의회'로 첫발을 내디딘 이래 행정·사회·시민·기업 간 협력을 기반으로 하는 지역대표 민관협력(거버넌스) 기구로서 지속가능 발전 가치 실현에 중추적 역할을 수행해왔다.

특히 기후 위기 시대에 발맞춰 협의회는 시민참여형 재생에너지 전환과 생물다양성 보전, 책임 있는 생산 및 친환경 소비문화 확산에 앞장서왔다. 또 불평등 해소와 사회안전망 강화, 문화 다양성 존중을 통해 사회적 가치를 증진하는 데도 크게 기여해왔다.

기념식에서 광주시는 '지속가능 도시 광주 비전'을 발표하며 산업, 교육, 청년, 환경, 문화 등 다양한 분야에서의 미래발전 방향을 제시할 계획이다.

특히, 청소년과 청년세대를 포함한 다양한 연령대의 시민들이 참여하는 '이야기 마당'은 광주의 미래와 지속가능성에 대한 활발한 소통의 장을 마련, 시민들의 목소리를 담아내는 의미 있는 시간이 될 것으로 보인다.





정현윤 기후환경국장은 "광주지속가능발전협의회 30주년 기념행사는 광주시가 지속가능한 미래를 향한 의지를 다지는 중요한 자리다"며 "많은 시민들이 관심을 갖고 적극 참여해 주길 바란다"고 말했다.





