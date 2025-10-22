현대차·기아, '2025 R&D 협력사 테크 데이' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대자동차·기아가 22일 경기 화성 롤링힐스 호텔에서 양희원 연구개발(R&D)본부장(사장)을 비롯한 문성준 현대차·기아협력회 회장, 이택성 한국자동차산업협동조합 이사장, 안정구 자동차산업부품진흥재단 이사장 등 협력사 관계자들이 참석한 가운데 '2025 R&D 협력사 테크 데이'를 개최했다고 밝혔다.

R&D 협력사 테크 데이는 현대차·기아가 기술 개발과 품질 확보 측면에서 우수한 성과를 낸 협력사에 포상하고 기술 교류를 통해 상호 협력을 모색하는 동반성장 프로그램이다. 2006년을 시작으로 매년 개최돼 올해로 20회를 맞았다.

현대차·기아는 이날 행사에서 우수 협력사 기술 6건을 포상했다. 최우수상은 코모스가 개발한 '실내 공간 활용 증대를 위한 다기능 콘솔'이 선정됐다. 기존 콘솔 테이블은 전·후진만 가능했지만 이 기술을 적용하면 콘솔 테이블이 운전석 또는 조수석 방향으로 회전하거나 기울어진다.

우수상은 ▲신영의 '이종소재 적용 경량·저원가 배터리 하우징' ▲서진산업의 '문콕 방지 시스템' ▲세인아이엔디의 '전기차 및 하이브리드 차량용 배터리 버스바' ▲동희산업의 '자율주행 피로도 저감 악셀페달' ▲경신의 '소프트웨어 중심 차량(SDV) 대응과 리던던시(오작동 정상화 기술)를 고려한 자율주행 전력분배 시스템' 등 5개 기술이 선정됐다.

제인주 코모스 이사와 배재성 경신 상무 등은 우수 신기술을 참석자들에게 공유하는 세션도 진행했다.

현대차·기아는 이날부터 다음 달 30일까지 43개의 신기술 영상을 온라인에 게재해 현대차·기아와 협력사 임직원들이 볼 수 있도록 할 예정이다. 대외 공개가 가능한 기술은 외부 고객도 관람할 수 있다.





양 사장은 "미래 자동차 시장에서는 협력사와의 동반성장을 통해 R&D 경쟁력을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 협력사와 긴밀하게 기술을 교류할 수 있는 행사를 이어가며 함께 미래 자동차 시장을 준비할 계획"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

