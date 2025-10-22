경기도, 폐방화복으로 만든 '옷·가방' 도민 나눔행사 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 폐방화복을 재활용한 의류와 가방을 제공하는 기후행동 이벤트 '방화복의 두 번째 이야기'를 진행한다. 기후위기 대응과 탄소중립 실천 그리고 소방관의 헌신에 대한 관심을 높이기 위한 취지다.

오는 11월19일까지 진행되는 이번 이벤트는 '기후행동 기회소득' 앱에서 16가지 기후행동 중 하나를 실천한 인증사진을 올리면 추첨을 통해 폐방화복으로 만든 의상이나 가방을 주는 행사다.

자세한 내용은 경기도 누리집 또는 SNS채널(인스타그램·페이스북·네이버 블로그·X)에서 확인 가능하다.

이벤트에 활용된 폐방화복은 경기도 소방관들이 재난현장에서 실제 착용했던 방화복이다.

경기도가 폐방화복을 재활용해 만든 의상과 가방 등을 도민들에게 나눠주는 행사를 오는 11월19일까지 진행한다. 사진은 모델들이 폐방화복으로 만든 옷을 착용하고, 가방을 들고 있다. 경기도 제공

AD

도민의 생명을 구한('Save life') 방화복을 업사이클링(새활용)해 만든 의상과 가방을 도민들이 직접 착용함으로써, 기후위기로부터 지구를 지켜내는('Save earth') 탄소중립 기후행동 실천하도록 했다.

앞서 김동연 경기도지사는 지난 18일 도민의 날 기념행사에서 열린 '지-런웨이(G-Runway)' 리사이클링 패션쇼 무대에 폐방화복을 입고 등장해 눈길을 끌었다.





AD

이번 이벤트는 경기도가 추진 중인 '기후행동 기회소득' 실천방안 중 하나다. 기후행동 기회소득은 일상 속 온실가스 감축활동에 대한 사회적 가치를 평가하고 보상하는 민선 8기 경기도의 대표 정책이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>