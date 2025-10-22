본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코스피 기록적 랠리에 고개드는 '버블론'…전문가들 "버블 아니다"

송화정기자

김진영기자

입력2025.10.22 06:57

시계아이콘03분 56초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

코스피 연초 대비 60% 가량 올라…과열 우려 커져
다수 "산업구조 변화 및 실적 기반 상승…버블 아냐" vs. 일부 "AI산업 등 버블 초기국면"
내년까지 증시 상승 지속 전망 우세

코스피가 기록적인 랠리를 지속하고 있다. 이달 초 사상 처음으로 3500선을 돌파한 코스피는 이어 3600, 3700, 그리고 3800마저 넘어서며 파죽지세의 상승흐름을 이어가고 있다. 코스피가 너무 빠른 속도로 올라가면서 버블에 대한 우려도 점차 커지고 있다. 전문가들은 과거 닷컴버블이나 코로나19 당시와는 다르다고 보고 아직까지 버블이라고 볼 수 없다고 입을 모았다. 실적 호전에 정책 개선이 더해지면서 내년까지 강세장이 이어질 것이란 전망이 나온다.

연초 대비 약 60% 오른 코스피, 버블인가

코스피가 하루가 멀다 하고 사상 최고치 경신을 이어가면서 일각에선 거품을 우려하는 목소리도 적지 않다. 인공지능(AI)만 묻으면 매수세가 몰리는 현상이 과거 닷컴버블 시기(1999년~2000년) 증시의 모습과 닮았다는 지적이다. 연초 대비 60% 가까이 오른 코스피는 1998년 상승률(49.93%)을 넘어 1999년 기록(82.78%)까지 맹추격 중이다. 닷컴버블이 꺼진 이듬해 2000년 코스피가 50% 폭락한 점을 고려할 때 투자자들이 경계심을 갖는 것도 무리는 아니다.

코스피 기록적 랠리에 고개드는 '버블론'…전문가들 "버블 아니다"
AD

시장의 버블 우려를 키우는 요소는 곳곳에서 확인된다. 한국에 앞서 일찌감치 AI 거품론이 제기됐던 미국은 올해 2분기 명목 국내총생산(GDP)에서 IT 하드웨어, 소프트웨어, 연구개발(R&D) 비중이 7.16%를 차지하면서 닷컴버블 말기인 2000년 1분기 기록(6.25%)을 넘어섰다. 지난 10일 기준 미국 주식시장에 상장된 시가총액 상위 1000개의 주가수익비율(PER)은 27.1배로, 버블이 극심했던 2000년 2월 말(26.2배)보다 높다.


시장의 불안심리는 정량적 지표들로도 확인된다. 최근 10년간의 실질(물가 조정) 주당순이익 평균 대비 현재 주가 수준을 나타내는 '실러지수(CAPE)'는 21일 기준 40.21로 닷컴버블(1999년 12월 44.19) 이후 최고치를 찍었다. 노벨 경제학상 수상자인 로버트 실러 예일대 교수가 창안한 이 지수는 값이 높을수록 경기 및 기업의 실적보다 증시가 과열됐음을 의미한다.


'버핏 지수' 역시 과열 경고등이 켜졌다. 이는 한 나라의 증시 전체 시가총액을 명목 국내총생산(GDP)으로 나눈 비율로, 통상 80%를 밑돌면 저평가, 80~100%면 적정, 100%를 초과하면 고평가로 본다. 2000년 닷컴 버블 정점 시기 140%대까지 치솟았던 미국의 버핏 지수는 지난 20일(현지시간) 기준 220%를 돌파했으며, 우리나라 역시 21일 기준 125%로 사상 최고치를 기록했다.

'버블 아니다'…산업 구조 변화·실적 기반 상승

이처럼 버블 우려가 커지고 있지만 증시 전문가들은 국내 증시의 경우 버블이 아니라는 진단을 내렸다. 윤창용 신한투자증권 리서치센터장은 "버블로 보지 않는다. 단기적으로 밸류에이션 부담이 일부 존재하더라도 전반적인 주가 상승은 실적 개선과 산업 구조 변화에 기반하고 있기 때문"이라며 "실적 개선이 뚜렷하게 나타나고 있으며 시장 전반의 PER이 12배 수준에도 미치지 않아 과열로 보기 어렵다. 특히 반도체·이차전지 등 핵심 업종의 이익 추정치가 상향 조정되는 등 실적 기반의 상승이라는 점에서 단순 유동성 랠리와는 성격이 다르다"고 분석했다.


버블이 커지고 있는 상황이라는 의견도 나온다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "버블이 커지고 있는 국면이라고 본다"면서 "S&P500의 밸류에이션이 닷컴 버블 이후 최고치에 도달했고 미국 가계 금융자산 중 주식 비중이 역대 최고치를 기록하고 있으며 외국인이 소유한 미국 증시 비중도 1969년 이후 최고치"라고 말했다.

코스피 기록적 랠리에 고개드는 '버블론'…전문가들 "버블 아니다"

미국과 국내 상황은 다르다는 분석이다. 미국의 경우 기술주에 인공지능(AI)과 관련한 과도하게 낙관적인 전망이 반영돼 있기 때문에 버블 우려가 제기되고 있으나 국내 반도체 기업들의 경우 전방 수요를 근거로 하고 있기 때문에 버블로 보기 어렵다는 말이다. 이경민 대신증권 FICC리서치부 부장은 "미국의 인공지능(AI) 기술주를 중심으로 버블 우려가 제기되고 있으나 코스피와 최근 국내 증시 상승을 주도하고 있는 반도체 업종의 경우 버블의 영역이라고 보기 어렵다"면서 "미국 증시에서 AI 버블 우려가 제기되는 근본적인 이유는 주요 AI 관련 기업들의 투자가 잠재수요 대비 과도할 수 있다는 우려 그리고 증시 사상 최고치를 이끄는 기술주와 인프라 기업 주가에 AI 시장의 잠재 성장에 대해 과도하게 낙관적인 전망이 반영돼있다는 것이다. 현재 S&P500 기술주 섹터의 PER은 43배, 선행 PER는 28배 수준이며 AI 모멘텀을 주도하는 엔비디아의 PER는 52배, 선행 PER는 28.3배 수준이다. 다소 높은 기대감을 선반영한 주가로 버블의 초입일 가능성은 존재한다"고 분석했다. 이어 "반면 국내 증시 상승을 주도하는 반도체, 인프라 업종의 주가는 전방 기업, 정부, 기관들의 실질적인 인프라 투자 목표를 근거로 하며 AI 서비스의 잠재 시장 대비 실체가 있는 기대감을 근거로 하는 것으로 판단한다. 그 근거로 실제 인프라 투자가 집행되면서 반도체, 전력기기 등의 공급부족 상황이 전개되고 D램 시장의 가격 상승이 나타나고 있다"고 덧붙였다.


밸류에이션 면에 있어서도 버블로 보기 어렵다는 의견이다. 유종우 한국투자증권 리서치본부장은 "밸류에이션 측면에서 2021년 유동성 버블 대비 안정적"이라며 "17일 기준 코스피 12개월 선행 PER은 11.3배로, 2020년 코로나19 확산 이후 나타난 유동성 장세에서 코스피 12개월 선행 PER은 14.6배까지 상승한 전례가 있다"고 짚었다.

과거 버블 당시와 다른 강세장

전문가들은 과거 닷컴버블이나 코로나19 당시 나타난 유동성 장세 때와 현재는 다르다고 보고 있다. 현재는 실적이 뒷받침되고 있고 당시 버블 때 나타났던 펀더멘털이 부재한 테마 종목의 급등이나 기업들의 과도한 투자 등 버블 국면에서 나타나는 위험신호도 찾아볼 수 없기 때문이다.


김용구 유안타증권 투자전략팀장은 "S&P500 지수 12개월 선행 PER은 23.0배로 2000년 닷컴버블 당시 고점인 24.5배 선에 근접해 국내외 증시 공히 표면적으론 버블 논쟁이 격화될 수 있는 주가 및 밸류에이션 상황인 것은 분명하다"면서도 "단, 현 시장 주도주인 AI·하이퍼스케일러 대표주(마이크로소프트, 메타, 아마존, 구글, 오라클 등)의 설비투자(Capex), 잉여 현금흐름 모두 확대일로 추세가 지속되고 있으며 닷컴버블 당시와 달리 주식발행과 차입을 통한 자금조달은 전무한 상황이다. 자생적 현금흐름과 수익력으로 현재 AI 슈퍼 사이클을 이끌어가고 있다는 의미"라고 설명했다. 이어 "AI 데이터센터 설비투자 슈퍼 사이클은 정부 재정정책과 선제적 통화완화(금리 인하) 등과 결합해 추가 도약에 나설 개연성이 높고 이는 반도체 업황 호조를 통해 한국 수출 및 실적 추가 개선으로 반영될 것"이라고 덧붙였다.


이영곤 토스증권 리서치센터장은 "AI 산업 성장은 과거 닷컴버블과 달리 실물 투자와 이익 뒷받침을 동반하고 있다"면서 "미래에 대한 성장 기대감만으로 주가가 올라가는 게 아니라 실질적 이익 창출과 투자로 인한 선순환 과정이 이뤄지고 있는 것"이라고 말했다.

코스피 기록적 랠리에 고개드는 '버블론'…전문가들 "버블 아니다"

이번 강세장은 산업 구조의 변화에 따른 것이기 때문에 과거 버블과는 다르다는 분석도 나온다. 윤창용 센터장은 "과거 버블 국면이 기대감과 유동성에 의해 형성됐다면 현재는 산업 구조 전환과 실질적 투자 확대로 인한 성장 국면"이라며 "중간재 중심에서 최종재·서비스 영역까지 밸류체인이 확장되고 있으며 글로벌 기업들의 설비투자 확대와 기술 표준 선점 움직임이 뚜렷하다. 이처럼 실질 성장 모멘텀이 존재한다는 점에서 과거와 차별화된다"고 강조했다. 조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 "이번 상승장은 유동성에 의한 강제 상승이 아니라 구조적 양극화가 시장의 본질적 동력으로 작용한 것"이라며 "시간 효율성과 기술집약도가 높은 산업이 초과 수익을 창출 중이며 전통 제조·내수 업종은 정체되고 있다. 즉, 이는 단순 유동성 장세를 넘어 생산성 장세로의 전환"이라고 말했다.

AI 산업, 버블 초반…터지기까지는 상당한 시간 걸릴 것

AI 산업은 버블 초반에 진입했다는 전망도 나온다. 조 센터장은 "주가 상승률 측면에서 현재 AI 산업은 버블 장세 초입 구간에 진입하고 있다는 판단"이라며 "AI 관련주는 실적보다는 뉴스에 반응해 조정 없이 지속적인 상승세를 보이고 있기 때문"이라고 말했다. 다만 관련 수요가 지속되면서 AI 산업의 버블이 꺼지기까지는 시간이 걸릴 것이란 분석이다. 조 센터장은 "AI 수요 확대에 따른 AI 하드웨어 공급 부족이 지속됨에 따라 AI 버블이 터지기 전까지 상당한 시간이 걸릴 것"이라고 내다봤다.


박희찬 미래에셋증권 리서치센터장은 "미국 AI 투자 관련된 버블론들이 제기되고 있는 만큼 이 부분의 향후 추이는 특히 내년에 더 주목할 필요가 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

증시의 강세 국면은 내년까지 이어질 것으로 전망된다. 유종우 센터장은 "내년에도 증시 강세는 이어질 것"이라며 "실적 개선과 세제 개편 등이 주식시장 투자매력을 높이면서 여타 자산에서 주식으로 자금 이동이 진행되는 현상이 가속화할 것"이라고 내다봤다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
10·15 부동산대책
  • 25.10.1915:12
    "오피스텔 , 갭투자 해볼까"…수익형부동산에 돈 몰리나
    "오피스텔 , 갭투자 해볼까"…수익형부동산에 돈 몰리나

    미국 중앙은행이 양적 긴축(QT·시중 유동성 축소) 중단을 예고한 가운데 우리 정부는 부동산시장 과열을 막기 위해 대출 규제와 규제지역 확대 카드를 꺼내 들었다. 집값의 가장 큰 변수인 유동성 회복이 본격화되기 전에 부동산 시장을 차단하겠다는 선제 조치지만, 실제 효과를 거둘지는 미지수다. 마땅한 투자처를 찾지 못한 시중 부동 자금이 금리 인하 기조 속에 규제 사각지대인 오피스텔 등 수익형 부동산 시장으로 대거 유

  • 25.10.1611:20
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]

    "오후에 집 보러 온다고 했던 손님이 '좀 더 지켜보겠다'며 약속을 취소했어요."(마포래미안푸르지오 인근 A공인)"계약금 넣겠다고 손님들이 몰렸어요. 대출 한도 줄어들까 봐 다들 서두르네요."(분당 양지마을 인근 B공인) 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역(토허구역)과 규제지역으로 묶는 전례 없는 부동산 규제가 발표된 첫날 집값 급등 지역에서는 다양한 분위기가 연출됐다. 서울 한강 벨트의 한 축인 마포구는

  • 25.10.1517:43
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답

    정부가 15일 발표한 주택시장 안정화 대책의 핵심은 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역으로 묶고, 15억원 이상 고가주택의 대출 한도를 단계적으로 줄여 투기 수요를 정조준한 것이다. 김규철 국토부 주택토지실장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "서울 일부만 지정할 경우 규제를 피한 지역으로 가격이 번질 위험이 커 25개 자치구 전면 지정은 불가피했다며 "집값 상승세가 확산할 경우 추가 지정도 검토하겠다"고

  • 25.10.1511:29
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단

    정부가 서울 전역과 강남권과 인접한 경기 일부 지역을 광범위하게 규제지역으로 묶은 건 집값이 급등한 '핀셋' 지역만 지정할 경우 인접한 곳으로 수요가 옮겨가는 풍선효과를 차단하기 위해서다. 지난해 하반기 들어 안정세를 보였던 서울 아파트값은 올해 들어 서울시가 토지거래허가구역을 해제한 3월 새 정부 들어 가계부채 관리대책을 내놓기 전이던 6월 급등세를 보였다. 지난달 초 주택공급방안을 망라한 공급대책을 내놨으

  • 25.10.1511:20
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"

    금융위원회가 주택담보대출(주담대) 한도를 고가 주택 위주로 차등 적용하는 방안을 내놓았다. 이와 함께 총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스(ST) 금리 하한선을 3%로 상향하고, 전세대출 이자상환분도 DSR 규제에 적용하기로 했다. 신진창 금융위 금융정책국장은 15일 오전 '10·15 주택시장 안정화 대책' 관련 브리핑에서 "6·27 대책 이후 가계부채 증가세는 상당 부분 둔화했다"며 "다만, 공급불안 우려와 선매수 수요, 기준

이슈
금융현미경
  • 25.10.2206:10
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망…"막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망…"막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다

    #대기업에 다니는 직장인 이정훈(37·가명)씨는 최근 2금융권 주택담보대출을 알아보고 있다. 지난 12일 서울 강서구 소재 아파트를 계약한 이씨는 10·15 대책 전에 막차를 탔지만, 1금융권에서는 대출난민 처지다. 이씨는 "대출상담사가 보험사 주담대를 권유했다"며 "2금융권도 언제 막힐지 모르니 일단 될 때 받아야 하나 고민 중"이라고 말했다. 정부가 연달아 대출 규제 정책을 펼치면서 연말 대출 한파가 예상된다. 주요 시

  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기