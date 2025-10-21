[알립니다] 2025 아시아경제 경력직 공개 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서류접수는 11월 3일까지

2026년 1월5일 입사 예정

정보가 실시간으로 전달되고, 인공지능(AI)까지 가세해 온갖 볼거리, 읽을거리가 쏟아지는 콘텐츠 대홍수의 시대.

노이즈와 정보를 가려내는 일은 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

아시아경제는 복잡한 경제 이슈를 명확하게 분석하고,

투자자 의사결정에 영향을 미치는 경제 콘텐츠 플랫폼으로 성장하고 있습니다.

주식·원자재·부동산·가상자산 등 투자와 경제의 본질을 꿰뚫고,

독자에게 진짜 인사이트를 함께 전할 경력기자를 모십니다.

◆지원 자격

- 언론사 취재기자 경력 3년 이상

- 국내외 4년제 정규대학 졸업 이상 학력

- 남성의 경우 병역필 또는 면제자

- 해외여행에 결격사유가 없는 자

◆전형 절차

- 서류 접수 : 10월 21일(화) ~ 11월 3일(월) 23:59 (자사 채용 홈페이지 접수)

- 서류 합격자 발표 : 11월 7일(금) (홈페이지 공지)

- 온라인 인성검사 : 11월 7일(금) ~ 11월 11일(화)

- 직무역량평가·종합면접 : 11월 24일(월) ~ 11월 26일(수) (아시아경제 본사 진행)

- 최종 합격자 발표 : 종합면접 후 1주 이내 (개별 통지)

- 입사 예정일 : 2026년 1월 5일(월)

※ 전형 일정은 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※모든 채용과정은 비공개로 진행됩니다.

◆ 제출 서류

- 이력서 1부

- 자기소개서 1부

- 포트폴리오 1부(PDF 첨부 필수)

※ 이력서·자기소개서는 채용 홈페이지 양식으로 작성해야 합니다.

※ 포트폴리오는 recruit@asiae.co.kr로 별도 제출해야 합니다.

※ 기사 링크만 첨부하는 형태의 포트폴리오는 인정되지 않습니다.

◆ 접수 방법

- 접수 기간: 2025년 10월 21일(화) ~ 11월 3일(월) 23:59

- 접수 방법: 아시아경제 채용 홈페이지(recruit.asiae.co.kr)

◆ 기타 사항

- 국가보훈대상자 및 장애인은 관계 법령에 따라 우대합니다.

- 지원서 허위기재나 부정행위가 확인될 경우 합격이 취소됩니다.





- 문의: 아시아경제 경영지원실 (02-2200-2193 / recruit@asiae.co.kr)





