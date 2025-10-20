순천 출신 광주체고 김체량, 전국체전 '역도 3관왕'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체육계, '제2의 장미란' 기대주 주목

지난 18일 부산 남구 국민체육센터에서 열린 제106회 전국체육대회에서 김체량(광주체고 2년)이 여고부 +87㎏급 3관왕에 올랐다. 독자 제공

올해 제106회 전국체육대회에서 김체량(광주체고 2년)이 여고부 +87㎏급 3관왕에 오르며 한국 역도의 차세대 주자로 급부상했다.

지난 18일 부산 남구 국민체육센터 제2 체육관에서 열린 전국체전 여고부 +87㎏급 경기에서 김체량은 인상 108㎏, 용상 145㎏, 합계 253㎏을 들어 올리며 금메달 3개를 모두 휩쓸었다. 전국체전 출전 이래 첫 3관왕이다.

김체량은 광주체중 2학년 때 역도를 시작했다. 원래 태권도를 하던 중 지도자의 권유로 종목을 바꿨지만, 초기에는 두각을 드러내지 못했다. 지난해 전국체전에서는 인상 98㎏, 용상 135㎏으로 동메달 2개에 그쳤다.

하지만 올해는 완전히 달라진 모습을 보였다. 안정된 자세와 폭발적인 스피드, 흔들림 없는 집중력으로 관중석을 술렁이게 했다. 그 배경에는 새로 부임한 최기영 광주체고 감독의 선수별 맞춤형 훈련이 있었다.

최 감독은 "김체량은 인상에서 약점이 있었지만, 심리 훈련과 코어·하체 강화훈련을 집중적으로 실시했다"며 "자신감이 붙으면서 전체 기록이 크게 향상됐다"고 말했다.

김체량은 이미 국제무대에서도 주목받고 있다. 지난 7월 카자흐스탄 아스타나에서 열린 2025 아시아 유소년 역도선수권대회에서 여자 +77㎏ 이상급 3관왕을 차지하며 세계 유소년 신기록과 아시아 신기록을 동시에 경신했다.

그는 오는 23일 바레인에서 열리는 2025 아시아 유소년선수권대회 출전을 앞두고 있다. 김체량은 "다치지 않고 잘 마치고 오겠다"며 "박혜정(고양시청) 선배처럼 꾸준히 훈련해 언젠가는 올림픽 무대에 서고 싶다"고 각오를 밝혔다.

최 감독은 "내년 목표는 인상 125㎏, 용상 160㎏이다. 계획대로 성장한다면 세계를 놀라게 할 것이다"며 "태극마크는 물론, 장미란을 넘어설 잠재력이 충분하다"고 자신감을 보였다.





체육계에서는 김체량을 두고 '제2의 장미란이 될 기대주'라는 평가 및 한국 여자 역도의 새 역사를 새롭게 쓸 새로운 신인 선수로 주목하고 있다.





