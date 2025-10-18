인천행 에어차이나 여객기, 기내 수하물 화재로 상하이 긴급 착륙

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리튬배터리 자연 발화가 원인

중국 항저우를 출발해 인천으로 향하던 중국국제항공(에어차이나) 여객기가 기내 수하물 화재로 상하이에 긴급 착륙했다.

18일 중국국제항공과 현지 매체들에 따르면, 이날 오전 9시 47분(현지시간) 항저우 샤오산국제공항을 이륙한 CA139편(에어버스 A321 기종)은 비행 도중 수하물칸에서 불이 나 오전 11시 5분 상하이 푸둥국제공항에 비상 착륙했다. 이후 해당 항공편은 오후 3시 3분 상하이를 출발해 오후 5시 34분 인천국제공항에 도착했다.

소셜미디어에 공개된 영상에는 수하물 선반에서 불길이 치솟자 승객들이 놀라 비명을 지르고, 승무원들이 소화기를 이용해 진화하는 장면이 담겼다. 한 승객은 "펑 하는 소리와 함께 불꽃이 튀었다"고 당시 상황을 전했다.

중국국제항공은 "한 승객이 수하물 칸에 넣은 가방 안 리튬배터리가 자연 발화한 것으로 확인됐다"며 "승무원들이 즉시 진화해 인명피해는 없었다"고 밝혔다. 이어 "안전을 위해 상하이에 착륙해 항공기를 점검한 뒤 운항을 재개했다"고 설명했다.





중국 당국은 최근 기내 반입된 보조배터리로 인한 화재가 잇따르자, 지난 6월부터 자국 안전인증 '3C' 마크가 없는 배터리의 항공기 반입을 금지하고 있다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

