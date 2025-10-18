"국중박이 이렇게 잘 나간다고?" 루브르 이어 세계 5위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년·외국인 관람객 대폭 증가

전시·체험 다각화 주효

올해 서울 용산에 위치한 국립중앙박물관을 찾은 방문객 수가 500만명을 넘어섰다. 개관 80년 만의 최초 기록이다. 세계적으로도 프랑스 루브르, 바티칸, 영국박물관, 미국 메트로폴리탄에 이어 다섯 손가락 안에 드는 수치다.

추석 연휴 엿새째인 지난 8일 서울 용산 국립중앙박물관을 찾은 관람객들이 줄을 서서 입장하고 있다. 연합뉴스

AD

박물관 측은 올해 1월 1일부터 10월 15일까지 총 501만6382명이 박물관을 방문했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 대비 약 70% 가까이 증가한 수치로, 박물관 역사상 최초다. 영국에 본부를 둔 미술 매체 '아트 뉴스페이퍼' 통계에 따르면 2024년 프랑스 루브르 박물관(873만7050명), 바티칸 박물관(682만5436명), 영국박물관(647만9952명), 미국 메트로폴리탄 미술관(572만7258명) 등 4개 기관이 500만 이상을 기록했다. 국립중앙박물관 월별 관람 추이로 볼 때 연말까지 누적 600만명에 이를 수도 있다.

외국인 방문객도 크게 늘었다. 10월 중순 기준 누적 외국인 관람객은 약 18만6000명으로, 지난해 연간 최다 기록을 조만간 경신할 것으로 전망된다. 특히 헝가리 출신 관람객 김유디트 씨는 "한국 문화를 직접 접할 수 있어 감동적이었다"며 "상설전시관의 '사유의 방'이 인상 깊었다"고 전했다.

지난달 국립중앙박물관에서 열린 '2025 국중박 분장대회'에서 참가자들이 분장을 한 채 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

관람객 급증에는 박물관의 전시 환경 개선과 콘텐츠 다변화가 주효했다. 2021년 국보 반가사유상을 중심으로 한 '사유의 방'을 시작으로, 상설전시관 전면 개편이 이어졌고, 디지털 기술을 활용한 실감형 콘텐츠도 호응을 얻었다. 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기가 한국 전통문화로의 관심을 이끈 것도 주요 요인 중 하나다.

문화 행사 역시 관람객 유입에 기여했다. 청년 체험 프로그램 '분장놀이', 전통 공연 시리즈 '디 아트스팟', 공연예술축제 '문화향연' 등이 이어지며 다양한 세대의 방문을 이끌었다.

국립중앙박물관을 포함한 전국 13개 국립박물관의 총 관람객 수는 1100만 명을 넘어섰으며, 이는 올 시즌 프로야구 누적 관중 수에 육박하는 규모다.





AD

유홍준 관장은 "전통문화에 대한 내외국인의 관심이 커지며 박물관이 국민의 일상적 문화공간으로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 콘텐츠와 시설 개선을 통해 더 많은 이들이 문화를 향유할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>