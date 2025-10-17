광주시, '김치축제 팝업스토어'로 축제 열기 예열

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주신세계백화점서 17~19일…체험형 이벤트

광주시는 17일 광주신세계백화점 1층에서 '김치축제 팝업스토어'를 운영했다. 광주시 제공

광주시가 오는 31일 개막하는 '제32회 광주김치축제'를 앞두고 시민들의 관심과 참여를 높이기 위한 이색적인 '광주김치축제 팝업스토어'를 운영합니다. 이번 팝업스토어는 17~19일 광주신세계백화점 1층에서 만나볼 수 있다.

팝업스토어는 인기 드라마 '우리들의 블루스'에 등장한 만물상 트럭을 재현한 '구석구석트럭'을 콘셉트로 꾸며졌다. 주요 프로그램인 '구석구석 김치 도둑 추적 작전'은 시민들이 모바일 앱을 통해 게임에 접속한 뒤, 포스터 속에 숨겨진 단서를 찾아 김치를 훔친 도둑을 추적하는 실감형 미션으로 진행된다. 미션을 완료한 참가자는 '구석구석단' 단원으로 임명돼 광주김치축제를 지키는 특별 임무가 주어진다.

시는 김치축제에 앞서 외부 관광객 유치를 위한 홍보를 강화하며, 18~19일 서울 광화문에서 열리는 '광주·전남! 찾아가는 가을여행' 행사에 참여해 축제를 알릴 예정이다. 또 24~30일엔 광주롯데백화점에서도 팝업스토어를 운영해 시민과 방문객의 지속적인 관심을 유도할 계획이다.

배귀숙 농업동물정책과장은 "김치를 활용한 체험형 콘텐츠가 시민들의 자발적 참여를 이끌고, 축제에 대한 관심과 방문을 확대할 것으로 기대한다. 팝업스토어를 통해 광주김치축제의 매력을 미리 경험해 보길 바란다"며 적극적인 참여를 권했다.





한편 제32회 광주김치축제는 '우주최光(광) 김치파티'를 주제로 10월 31일~11월 2일 사흘간 광주시청 일원에서 열린다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

