목포시, 제29회 노인의 날 기념식 성료

어르신들 직접 꾸민 식전 공연
세대 간 공감과 존경의 장
전남 목포시가 제29회 노인의 날을 맞아 지역 어르신들의 헌신과 공로를 기리는 기념행사를 열었다.
시는 지난 16일 문화예술회관에서 사단법인 대한노인회 목포시지회 주관으로 '제29회 노인의 날 기념식'을 개최했다고 17일 밝혔다. 이날 행사에는 지역 어르신과 내빈 등 700여명이 참석해 세대 간 화합과 존경의 의미를 되새겼다.
행사에 앞서 열린 식전공연에서는 어르신들이 직접 준비한 합창, 난타, 장구 공연이 무대에 올라 큰 박수갈채를 받았다. 전문 공연단체 대신 어르신들이 주체적으로 무대를 꾸민 이번 공연은 '어르신이 주인공인 날'이라는 취지를 실현하며 행사에 감동을 더했다.
본행사에서는 모범노인 및 노인복지기여자에 대한 시상식이 진행됐으며, 기념사와 축사에서는 어르신들의 노고에 감사와 존경의 뜻이 전해졌다.
지금 뜨는 뉴스
시 관계자는 "어르신들의 건강하고 행복한 노후를 위해 다양한 복지정책을 지속적으로 추진하겠다"며 "노인 공경과 세대 간 공감의 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>