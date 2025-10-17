3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피, 0.01% 오른 3748.89 마감

장 중 3794.87까지 올라

코스피 지수가 17일 장중 최고치를 경신하며 3800선 턱밑까지 다다랐으나, 상승 폭을 반납하고 보합으로 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.52p(0.01%) 오른 3748.89로 마감했다. 전날에 이어 종가 기준 사상 최고치다.

외국인이 4423억원 순매수하고 기관과 개인은 각각 1699억원, 3111억원 순매도했다.

코스피가 0.52p(0.01%) 오른 3748.89에 장을 종료한 17일 서울 명동 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

코스피는 지난밤 미국 증시 약세 영향으로 하락 출발했다. 하지만 반도체와 2차전지의 동반 강세에 상승 전환했고, 장중 3794.87까지 오르며 최고치를 경신했다.

이후 상승분을 대부분 반납한 뒤 오후 내내 3750선을 중심으로 등락을 이어갔다.

시가총액 상위 종목의 흐름은 엇갈렸다. 반도체주의 상승세는 이어지며 삼성전자(0.20%)와 SK하이닉스(2.87%)는 최고가 경신을 이어갔다. LG에너지솔루션(3.21%), 현대차(0.41%), HD현대중공업(0.20%), 기아(0.72%), KB금융(0.26%) 등에도 빨간불이 들어왔다.

반면 삼성바이오로직스(-1.41%), 두산에너빌리티(-4.18%), 한화에어로스페이스(-2.56%), 셀트리온(-0.57%), NAVER(-1.92%), 삼성물산(-3.00%) 등은 하락했다.

2차전지주도 강세를 보였다. 에코프로(27.04%), 천보(21.02%), 엘앤에프(12.80%), LG화학(8.65%), 삼성SDI(8.26%) 등이 올랐다.

AI 투자 확대에 따른 ESS 수요 증가, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 해소 기대감이 커지자 투심이 관련 종목으로 쏠린 것으로 보인다.

코스닥 지수는 5.87p(0.68%) 내린 859.54로 거래를 종료했다. 외국인과 기관이 각각 429억원, 991억원 순매수하고 기관이 1246억원 순매도했다.

지수는 전장보다 2.70p(0.31%) 내린 862.71로 장을 연 이후 상승 전환해 한때 871.06까지 올랐다가 다시 하락하는 흐름을 보였다.





코스닥 시총 상위 종목 중 레인보우로보틱스과 삼천당제약은 각각 3.49%와 2.43% 하락했고, 펩트론, 파마리서치 등도 1% 이상 떨어졌다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

