항만의 시작은 안전… 부산항만공사, 현장안전점검 세미나

항만 공사 시작 단계 위험요소 발굴



"공종별 주요 안전관리 계획 공유"

부산항의 모든 출발점은 '안전'.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 17일 부산항국제여객터미널 5층 회의실에서 '2025년도 부산항 건축시설물 유지보수공사' 착공 단계 안전 세미나를 열었다고 알렸다.

이 세미나는 공사 초기 단계부터 위험요소를 미리 파악하고 위험성 평가를 실시해 공종별 작업계획을 사전에 공유하면서 현장 안전사고를 예방하기 위해 마련됐다.

부산항만공사에서 부산항 건축시설 유지보수공사 착공단계 안전세미나가 진행되고 있다.

세미나에 부산항만공사 공사 담당자, 건설사업관리기술인, 현장대리인 등 15명이 참석해 추락·협착·부딪힘·끼임 등 주요 위험요인을 점검하고 위험성 평가 결과를 함께 검토했다.

부산항만공사는 이번 세미나에서 건설현장 안전관리 매뉴얼과 절차서의 철저한 이행을 당부하고 작업중지제·일요일 휴무제 운영, 안전사고 발생 시 대응 요령 등 안전 근로환경 조성을 위한 제도를 안내했다.





류현준 인프라관리부장은 "공사 초기부터 안전 위해요소를 현장 관계자들과 함께 점검해 보다 효율적이고 안전한 현장관리가 가능할 것으로 기대한다"며 "현장과 긴밀히 소통해 안전이 최우선인 근로환경을 만들겠다"고 힘줬다.

부산항 신항.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

