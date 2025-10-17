영덕군, 산불 피해 경로당 새 단장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북개발공사·따뜻한동행 연계사업, 지역복지 공간 재탄생

경북 영덕군은 지난 3월 말 발생한 경북산불로 피해가 발생한 영덕읍 노물리 경로당과 지품면 삼화2리 경로당의 리모델링 공사를 마무리하고 지난 15일 준공식과 현판식을 열었다.

영덕군 노물리 경로회관 준공·현판식. 영덕군 제공

이번 리모델링 공사는 경상북도개발공사의 'The 행복한 GBDC 하우스' 사업과 사회복지법인 따뜻한 동행의 2025년 산불 피해 지역 공공시설 지원사업인 '드림하우스' 사업을 연계해 이뤄졌다.

이러한 성공적인 민·관 협력을 바탕으로 산불 이후 이용이 중단됐던 노물리와 삼화2리의 경로당은 외벽과 내부 공간을 리모델링해 이전보다 쾌적하고 안전하게 개선된 모습으로 주민들의 커뮤니티 공간이자 쉼터로 다시금 자리 잡게 됐다.

이 과정에서 경북개발공사와 따뜻한 동행은 총 1억 5000만원의 복구비를 지원했으며, 주민들은 조기에 마을 공간이 복구된 것에 대해 고마움을 전한 것으로 알려졌다.

이날 준공식 겸 현판식에는 김광열 영덕군수와 배재현 군의회 부의장을 비롯한 군의원, 도의원 등과 경북개발공사 이재혁 사장, 따뜻한 동행 이광재 상임대표, 마을주민 등 50여명이 참석해 새로운 출발을 함께 축하했다.





김광열 군수는 "이번 경로당 리모델링은 산불로 훼손된 주민들의 소중한 일상을 복원하고 지역공동체의 유대와 희망을 회복하는 큰 발걸음"이라며 "경북개발공사와 따뜻한 동행이 보여준 우리 사회를 위한 소중한 헌신과 상호 신뢰를 바탕으로 한 민·관 협력을 본받아 더 나은 지역공동체를 건설할 수 있도록 온 힘을 다하겠다"라고 소감을 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

