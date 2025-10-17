'K방산 4대 강국 목표' 李대통령, 전략경제협력 특사로 강훈식 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강훈식 비서실장에 특사 자격 부여

강 특사, 방산수출 대상국과 안보·경제 등 전방위 지원방안 논의

내년 상반기까지 3차례 임무 수행 계획

이재명 대통령이 'K-방산 4대 강국 달성'이라는 국정과제 이행을 위해 강훈식 비서실장을 전략경제협력 대통령 특사로 임명했다. 방산수출 대상국과 안보와 경제, 전방위적인 지원방안을 책임 있게 논의할 수 있도록 하겠다는 계획이다.

강훈식 비서실장 연합뉴스

AD

강유정 대통령실 대변인은 17일 서면 브리핑을 통해 "강 비서실장은 다음 주 유럽 내 방산협력 대상국가를 방문해 대통령 친서를 전달하는 것을 시작으로 내년 상반기까지 3차례에 걸쳐 전략경제협력을 위한 대통령 특사 임무를 수행할 계획"이라고 설명했다.

기존 방산수출 사업은 국가 간 협력보다 방산업체 개별역량이 수출성사 여부를 결정하는 중요한 요소였지만 최근 북미, 유럽, 중동, 아시아 등 전세계에서 서둘러 추진하고 있는 초대형 방위사업은 국방, 안보 측면을 넘어 금융지원, 산업협력, 방산 스타트업 협력 등 경제분야 전반에 걸친 정부의 폭넓은 지원이 수출 성패를 좌우하는 핵심 동력이 되고 있다,

이재명 정부는 국정과제로 추진하고 있는 방산 4대 강국 구현을 위해 대통령실 전체를 아우르는 '방산 컨트롤타워'를 구축하고 수출지원 방안을 포함한 방위산업 발전전략을 추진해왔다.

강 대변인은 "현재 강 전략경제협력 특사가 방문 예정인 국가들과 추진하고 있는 방산제품 도입규모는 총 562억달러(약 79조원) 수준에 달한다"면서 "방산수출 대상국과의 관계나 현재 진행 중인 협상에 영향을 줄 수 있어 이번 방문 국가를 구체적으로 밝히기는 어렵지만, 한국과 방문국 사이에 추진 중인 초대형 방산무기 도입사업의 사업자 선정과 관련해 주요결정이 임박한 상황이기에 서둘러 방문을 추진하게 됐다"고 설명했다.





AD

앞으로 정부는 방산수출 지원을 대상 국가별 특성, 사업별 추진단계에 맞춰 끊임없이 추진하는 한편 실무자부터 최고위급까지 단계별 협력도 지속 추진할 방침이다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>