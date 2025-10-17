감각적 공간 완성… 신세계 센텀시티, 프리미엄 가전 브랜드 ‘미닉스’ 팝업

신세계 센텀시티는 세련된 디자인과 혁신적인 기능으로 주목받는 프리미엄 라이프스타일 가전 브랜드 '미닉스(MINIX)' 팝업을 선보인다.
미닉스는 '좁은 공간을 위해 포기했던 삶의 여유를 되찾다'라는 브랜드 철학을 가진 미닉스는 건조기, 식기세척기, 음식물 처리기 등 실용성과 미니멀 디자인을 결합한 제품으로 주목받고 있다.
이번 팝업에서는 신제품 김치냉장고 '미닉스 더 시프트' 와 인기제품 '더 플렌더 PRO'등 주요 베스트셀러를 한자리에서 만나볼 수 있다.
또한 팝업 오픈을 기념해 다양한 프로모션이 진행된다. 일부 품목은 최대 31% 할인 혜택이 제공되며, 본품 구매 고객 전원에게는 100% 당첨 럭키쿠폰이 증정된다. 이와 함께 신제품 '더 시프트' 퀴즈 이벤트 참여 고객에게는 스타벅스 RTD 커피(선착순 1일 100명 한정)를, 카카오톡 채널 친구 추가 고객에게는 스타벅스 5천 원 금액권(선착순 400명 한정)을 증정한다.
미닉스는 신세계 백화점 7층에서 이번 달 29일까지 만나볼 수 있다.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
