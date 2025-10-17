日이시바, 야스쿠니 신사 공물 봉납…다카이치 참배 자제할 듯

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참배 자제하며 직전 기조 유지

다카이치 자민당 신임 총재도

韓·中 주변국 관계 고려 참배 자제

이시바 시게루 일본 총리. 이시바 총리는 17일 오전 도쿄 구단키타에 있는 야스쿠니 신사에서 총리 명의로 공물을 봉납했다. 연합뉴스

이시바 시게루 일본 총리가 17일 오전 도쿄 구단키타에 있는 야스쿠니 신사에서 총리 명의로 공물을 봉납했다고 도쿄신문, 교도통신, NHK 등 현지 매체들이 전했다. 이번 공물 봉납은 연례 가을 제례가 시작되는 시점에서 이뤄졌다.

다만 도쿄신문은 관계자들을 인용해 이시바 총리가 제례 기간인 19일까지 신사를 직접 방문하지 않을 예정이라고 전했다. 이시바 총리는 취임 이후 기시다 후미오 전 총리나 스가 요시히데 전 총리처럼 야스쿠니 신사를 참배하지는 않고 공물이나 공물 대금을 봉납해왔다.

다카이치 사나에 자민당 신임 총재도 한·중과의 관계를 고려해 참배를 자제할 계획으로 알려졌다. 자민당 내에서도 극우 성향으로 분류되는 그는 각료 신분일 때를 비롯해 봄과 가을 예대제나 패전일에 야스쿠니 신사를 참배해왔다.

향후 이시바 총리의 후임을 맡을 것으로 유력시되는 다카이치 총재가 총리에 취임할 경우 아베 신조 전 총리처럼 한 번 정도 참배를 강행할 우려가 있다고 보는 현지 전문가도 있다.





야스쿠니 신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만6000여명의 영령을 추모하고 있다. 그중 90％ 가까운 이들이 태평양전쟁과 연관돼 있다. 극동 국제군사재판(도쿄재판)에 따라 처형된 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범들도 합사돼 있다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

