'순직 해경 과실치사 혐의' 파출소 당직팀장 구속…"증거인멸 우려"

갯벌에 고립된 노인을 구조하다가 순직한 해양경찰관 고(故) 이재석 경사(34)에 대한 과실치사 혐의를 받는 파출소 당직 팀장이 구속됐다.

인천지검 해경 순직 사건 전담수사팀은 16일 인천해양경찰서 영흥파출소 전 팀장 A 경위를 업무상 과실치사, 직무 유기, 공전자기록위작, 위작공전자기록등행사 혐의로 구속했다.

유아람 인천지법 영장 전담 부장판사는 전날 오후 A 경위의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거를 인멸할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

유 부장판사는 "피의자는 (이재석 경사의 순직) 사건 직후 일부 휴대전화 통화내역을 삭제하고 팀원에게 허위로 진술 내용을 맞추자고 제안하거나 업무시스템에 사실과 다른 내용을 입력했던 점이 있다"고 설명했다.

그러면서 "이런 점과 혐의사실에 대한 피의자의 입장에 비춰 사건 당시 팀장이었던 피의자의 역할, 피의자와 팀원들과의 관계, 피의자의 일련의 행위나 판단 경위에 관해 관련자들에게 유리한 진술을 요구하는 등의 시도를 할 우려를 인정할 수 있다"고 덧붙였다.

A 경위는 앞서 영장실질심사를 마친 뒤 "혐의를 인정하느냐", "어떤 부분을 소명했느냐"는 취재진의 질문에 아무런 답변도 하지 않았다. 또 "팀원들이 앞서 기자회견을 했는데 하고 싶은 말이 있느냐"거나 "이 경사와 유가족에 할 말이 있느냐"는 질문에도 침묵했다.

A 경위는 지난달 11일 2인 출동을 비롯한 해경 규정을 지키지 않아 이 경사를 숨지게 한 혐의 등을 받고 있다.

이 경사는 당일 오전 2시 7분께 "갯벌에 사람이 앉아 있다"는 드론 순찰 업체의 신고를 받고 혼자 출동했다가 실종됐고, 6시간 만에 숨진 채 발견됐다.





A 경위는 팀원들에게 규정보다 긴 휴게 시간을 부여하고도 근무일지에는 규정을 지킨 것처럼 시간을 축소해 허위로 기재한 의혹도 받고 있다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

