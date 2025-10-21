본문 바로가기
[규제없는도시, 메가샌드박스]⑥"정교한 규제와 빠른 상용화"…싱가포르, '심리스 데이터 도시'된 비밀

우수연기자

입력2025.10.21 06:30

싱가포르, 풍골 디지털 혁신 지구(PDD) 조성
데이터 경계 허물어 산업 융합 혁신 가능
정부 설계로 규제·인프라 갖춘 스마트 도시
통합 운영 플랫폼 구축…해외 혁신 기업 유치
산학 협력 혁신 기술 '테스트베드'로 활용

싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다.


이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설계한 '풍골 디지털 혁신지구(Punggol Digital District·PDD)'다. 불과 몇 년 전만 해도 이곳은 고무나무와 사과가 재배되던 농업 지대였다. 2018년 싱가포르 정부는 중심업무지구(CBD)에 몰린 인구를 분산시키고 신성장 산업 육성을 위해 북동부 지역을 '디지털 혁신 지구'로 조성하기로 했다.


[규제없는도시, 메가샌드박스]⑥"정교한 규제와 빠른 상용화"…싱가포르, '심리스 데이터 도시'된 비밀 풍골 디지털 혁신지구(PDD) 전경. 붉은색 다리로 모든 건물이 연결되어있으며 도보로 이동할 수 있다. 우수연 기자
풍골 프로젝트 구상이 본격화된 것은 2010년대 중반이었다. 인건비 상승과 토지 제한 등으로 싱가포르의 제조업 경쟁력이 약화되던 시기다. 싱가포르 정부는 국가 성장의 축을 도시·IT·서비스가 융합된 첨단 스마트 산업으로 옮겨야 한다고 판단했다. 이를 위해 도시 설계 단계부터 산업·기술·교육이 결합된 '실험형 신도시' 모델을 추진했다.


인구 600만 명 남짓한 이 도시국가는 데이터 경계선이 없는 도시와 정교한 규제 시스템, 그리고 철저한 이윤 추구와 빠른 이슈 선점으로 생존의 해법을 찾았다. 정부가 먼저 방향을 제시하고 제도를 설계하면 민간이 그 위에서 실험하며 속도와 효율로 국가 경쟁력을 끌어올리기로 한 것이다. 내수 시장이 작고 개방형 경제 구조를 가진 싱가포르는 해외 기업 유치가 국가 발전의 핵심 동력인데, 정책의 일관성과 제도의 완성도를 높이면 자연스럽게 기업들이 들어올 것으로 봤다.


정부 주도 개발에 대해 시민들의 공감도 대체로 높다. 글로벌 첨단 기업 유치가 곧 일자리 확대로 이어지기 때문이다. 풍골 지구 조성 이후 인근에는 16만명의 젊은 인구가 유입됐다. 2018년부터 주롱도시공사(JTC)가 여의도 1.7배 규모의 복합 지구를 개발했고 현재 입주율은 65% 수준이다. 글로벌 기업과 대학, 연구기관이 속속 들어서며 내년 완공을 앞두고 있다.


이곳에 입주한 일본기업 파나소닉 관계자는 "싱가포르는 정부와 연구기관(대학), 민간기업이 매우 긴밀하게 협업하는 강력한 구조를 구축했다"며 "3자가 함께 리스크 평가를 통해 실험할 수 있는 범위를 정하고 특정 지역·구간에 한해 허가를 내주는 방식"이라고 PDD의 이점을 설명했다.


[규제없는도시, 메가샌드박스]⑥"정교한 규제와 빠른 상용화"…싱가포르, '심리스 데이터 도시'된 비밀
경계선 허물어진 데이터 연결

싱가포르 정부가 구상한 스마트 시티 PDD의 핵심 가치는 '시스템 통합을 통한 데이터의 공유'다. 기술 간의 경계를 허물고 도시 차원에서 데이터가 물 흐르듯 연결되는 사회를 만드는 것을 PDD의 핵심 경쟁력으로 삼았다.


싱가포르 정부는 각종 설비와 로봇, 건물 운영 시스템을 하나로 묶는 '개방형 디지털 플랫폼(ODP·Open Digital Platform)' 구축의 필요성을 느꼈다. ODP는 냉방·조명·보안부터 자율주행 로봇까지 모든 시스템을 같은 규약으로 연결해 데이터가 끊김 없이 흐르도록 설계한 것이다. 정부가 통합 설계를 주도하면서 매끄러운(Seamless) 연결의 기반이 됐다. JTC 관계자는 "이곳의 사이버 보안은 싱가포르 정부기술청과의 협력을 통해 매우 엄격하게 관리된다"며 "입주 기업별로 사전 동의 내용을 철저히 점검한다"고 말했다.


[규제없는도시, 메가샌드박스]⑥"정교한 규제와 빠른 상용화"…싱가포르, '심리스 데이터 도시'된 비밀

품질 높은 인프라 덕분에 PDD는 해외 기업과 국내 대학·연구기관의 테스트 허브로 부상했다. 일본 파나소닉은 지난 8월 이노베이션센터를 열고 이곳에서 배송·순찰 로봇을 테스트하고 있다. 파나소닉 관계자는 "단일 건물이 아니라 도시 전체에서 데이터를 수집할 수 있다는 점이 PDD의 매력"이라며 "현실적인 도심 환경 속에서 다양한 시나리오를 테스트할 수 있어 연구 효율이 높다"고 PDD 입주의 배경을 밝혔다.


외부 기업과 대학 연구팀이 개발한 로봇도 ODP와 연동하면 건물 내 시스템과 데이터를 주고받으며 다양한 테스트를 진행할 수 있다. 예를 들어 배송 로봇이 엘리베이터를 타고 층을 오르내리고 출입문 게이트를 막힘없이 통과한다. 건물 관리자가 ODP를 통해 일정 권한을 부여하면 로봇이 건물을 넘나들며 자유롭게 이동할 수 있다. 한국은 건축물 관리법 등 현행 규정상 각 관리 주체가 서로 달라 로봇의 건물이나 구역 간 이동은 사실상 불가능하다. 각 관리자의 개별 승인(사유지 출입 동의)이 필요하기 때문이다. 하지만 도시 전체가 '규제 프리' 지역인 PDD에선 보다 넓은 범위에서 여러 형태의 실험이 가능하다.


[규제없는도시, 메가샌드박스]⑥"정교한 규제와 빠른 상용화"…싱가포르, '심리스 데이터 도시'된 비밀 일본 기업 파나소닉이 풍골 디지털 혁신지구(PDD) 내에서 시험 운영중인 배송 로봇. 우수연 기자

싱가포르의 데이터 통합형 행정 모델은 IT 실증 도시를 넘어 전통 산업 혁신으로 확장되고 있다. 싱가포르는 컨테이너 물동량 기준 세계 2위, 환적 부문 세계 1위의 글로벌 물류 허브다. 정부가 산업별 전략을 직접 설계하고 법·제도·인프라를 함께 지원하는 '총괄 조정자' 역할을 맡는다.


싱가포르 정부는 2012년 '메가 포트 조성 로드맵'을 내놓고 2040년까지 단계적으로 인프라를 구축하고 있다. 핵심은 도심 남부 해안에 흩어진 기존 4개 터미널을 서부 '투아스 메가포트'로 통합해 초대형·자동화 환적 허브를 만드는 것이다. 특히 AI가 선박 간 충돌을 방지하는 '차세대 선박 교통 관리 시스템(NGVTMS)'을 올해 투아스항에서 시범 운영하는 등 정부의 적극적인 규제 샌드박스 활용이 눈에 띈다. 선박 입출항과 하역 작업이 AI로 자동화되면 항만 내 체류 시간이 단축되고 인력 비용과 연료 사용량이 줄어 전체 물류비 절감 효과가 커진다.


[규제없는도시, 메가샌드박스]⑥"정교한 규제와 빠른 상용화"…싱가포르, '심리스 데이터 도시'된 비밀 싱가포르 남서부에 위치한 최대 규모 항만 터미널 ‘파시르 판장’ 전경. 우수연 기자
기술 검증은 '촘촘'…통과하면 '패스트트랙'

싱가포르는 겉보기엔 기업이 빠르게 실증에 들어가고 기술이 신속히 상용화되는 나라로 보인다. 하지만 그 안에선 철저한 검증과 정교한 규제로 움직인다. 정부는 기술의 안전성과 신뢰성을 꼼꼼히 따져 통과한 기업에만 실증과 상용화의 문을 연다. 한번 정부의 인증을 받으면 이후 절차는 '패스트트랙'으로 진행돼 사업화까지 속도가 붙는다.


자율주행 업계가 대표적인 예다. 도심 곳곳에 자율주행 전용구역을 지정해 승인받은 기업이 공공 도로에서 무인 자율주행차를 운행할 수 있도록 허용했지만, 승인 절차는 전 세계에서 가장 까다롭다. 싱가포르가 혁신을 지원하는 방식은 단순한 규제 완화가 아니라 정밀한 규제를 설계해 신뢰를 제도적으로 확보하는 구조다. 업계 관계자는 "싱가포르의 촘촘한 규제를 통과했다면 다른 나라에서도 기술 승인을 받을 수 있는 강력한 근거 자료가 된다"며 "이 때문에 글로벌 자율주행 업체들이 이곳으로 몰려들고 있다"고 말했다.


[규제없는도시, 메가샌드박스]⑥"정교한 규제와 빠른 상용화"…싱가포르, '심리스 데이터 도시'된 비밀 싱가포르 주롱 혁신 지구에 위치한 자율주행 시험장 CETRAN 전경. 우수연 기자

싱가포르에서 완전 무인 자율주행을 허가받기 위해서는 차량의 위치와 속도, 조향각도, 방향지시등 점멸 여부 등 21개 항목의 주행 데이터를 정부 서버에 실시간 전송해야 한다. 이를 위해 올해 싱가포르 교통당국은 실시간 '자율주행 모니터링 시스템(Autonomous Vehicle Monitoring System·AVMS)'을 구축했으며 초당 2회씩 데이터를 송신하도록 요구하고 있다. 반면 한국은 안전요원 없는 완전 무인 자율주행은 아직까지 불가능하며 원격 주행을 허용하는 법적 근거도 없다. 데이터 수집 또한 사고 원인 분석 등 사후 활용 중심에 머물러 있다.


[규제없는도시, 메가샌드박스]⑥"정교한 규제와 빠른 상용화"…싱가포르, '심리스 데이터 도시'된 비밀



싱가포르=우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

