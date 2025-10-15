월마트, 오픈AI와 파트너십 체결…"챗GPT서 상품 구매"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

월마트 주가 사상 최고치 경신

미국 소비자들이 오픈AI의 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT를 통해 월마트 상품을 구매할 수 있게 된다. 미국 최대 유통 업체 월마트가 오픈AI와 손잡으며 AI 기술이 소매 산업에 본격적으로 확산하는 모습이다.

월마트는 14일(현지시간) 오픈AI와의 파트너십을 통해 자사 고객이 챗GPT 플랫폼 내에서 직접 월마트 상품 구매를 완료할 수 있게 된다고 밝혔다. 다만 월마트는 언제부터 이 기능을 실제로 이용할 수 있는지는 언급하지 않았다.

월마트는 향후 소비자들이 챗GPT에서 '즉시 결제(Instant Checkout)' 기능을 이용할 수 있다고 설명했다. 앞서 오픈AI는 지난달 말 챗GPT 내 즉시 결제 기능을 처음 발표했으며, 미국 전자상거래 플랫폼 엣시(Etsy)와 캐나다 기반 전자상거래 플랫폼 쇼피파이(Shopify)에 이 기능을 우선 적용한다고 밝혔다. 이와 관련해 CNBC는 "오픈AI는 챗GPT를 통한 거래에 대해 기업들로부터 수수료를 받을 예정이라고 밝힌 바 있다"며 "즉시 결제 기능은 오픈AI에 새로운 수익원이 될 것"이라고 전했다.

월마트는 자사 서비스에 AI를 활용하는 것과 관련해 "소매업의 미래는 인간을 기계로 대체하는 것이 아니라, AI를 활용해 불편함을 없애고 일상적인 순간을 더 똑똑하게, 즐겁게 만드는 것"이라며 "식사 계획, 가정 필수품 재고 보충, 새로운 상품 찾기 등 어떤 상황에서도 고객은 (챗봇과의) 대화를 통해 쇼핑할 수 있다. 나머지는 월마트가 처리한다"고 설명했다.

더그 맥밀런 월마트 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "지금까지 수년 동안 전자상거래 쇼핑은 검색창과 끝없는 상품 목록으로 이뤄져 있었다"며 "하지만 이제 그 변화가 시작되고 있다. 멀티미디어를 기반으로 한 개인 맞춤형의 AI 쇼핑 경험이 등장할 것"이라고 말했다.

글로벌 투자은행 UBS의 마이클 래서 애널리스트는 "월마트가 변화하는 소비자 트렌드에 발맞춰 새로운 기술을 조기에 도입하고 있다"며 "이번 협력은 다른 소매 업체들과 비교해 월마트에 추가 성장과 차별화를 제공할 것"이라고 분석했다.





이 같은 소식에 이날 뉴욕증시에서 월마트 주가는 전거래일 대비 4.98% 오른 107.21달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

