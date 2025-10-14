장수군, 16일 '제4회 장수산골마을영화제' 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'마을에서 세계가 보인다' 슬로건

전북 장수군은 '제4회 장수산골마을영화제(JMVFF)'가 오는 16~19일 천천면 구신마을 한 작은 산골마을에서 열린다고 14일 밝혔다.

제4회 장수산골마을영화제 포스터. 장수군 제공

장수산골마을영화제(대표 김소만)는 '마을에서 세계가 보인다'를 슬로건으로 전 세계의 다양한 시선이 담긴 작품들을 선보이며 관객을 맞이한다.

이번 영화제에는 약 2개월간 173개국에서 총 2,184편의 작품이 접수돼 역대 최고 경쟁률을 기록했다. 이 중 예비 심사를 거쳐 18개국 24편이 최종 상영작으로 선정돼 관객들은 산골 마을에서 세계 각국의 다채로운 영화들을 만나 볼 수 있다.

개막식은 오는 16일 오후 7시 장수군 천천면 구신마을의 특별한 공간인 '소막영화관(라운지 소)'에서 열리며, 아프리카 토고의 영화 '센트 두스(CENT DOUZE, 65분)'가 개막작으로 상영된다.

'센트 두스(CENT DOUZE)' 영화는 112㎞ 길이의 철도 종착역이었던 한 마을에 어느 날 기차 운행이 중단되면서 모든 것이 멈춰버린 '지역소멸과 공동체 회복'의 이야기를 담고 있어 장수의 산골 마을과도 깊은 공감대를 형성할 것으로 기대된다.

특히 올해 영화제는 공식 선정작 외에도 ▲한국예술종합학교 특별전 4편 ▲장수 청소년 영상제작 작품 4편 ▲순창어린이청소년영화제 출품작 2편 ▲장수사과 40년을 기록한 다큐멘터리 1편 등 총 11편의 특별 상영작을 마련해 볼거리가 더욱 풍성하다.

김소만 대표는 "군의 작은마을 영화제에 173개국 총 2,184편의 많은 작품이 접수돼 17개국의 24편의 작품을 최종 상역작으로 선정했다"며 "세계 여러 나라의 다양한 삶과 문화를 접할 수 있는 이번 영화제를 통해 특별한 세계 문화 경험을 하시길 바란다"고 말했다.

최훈식 군수는 "이번 영화제를 통해 세계의 다양한 삶과 문화를 만나는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 영화를 매개로 한 소통과 교류가 장수군 지역문화의 새로운 활력으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.





한편 올해 영화제는 기존 '섶밭들산골마을영화제'에서 '장수산골마을영화제'로 새롭게 이름이 바뀌었고, '제4회 장수산골마을영화제' 관련 자세한 상영 일정과 프로그램에 대한 정보는 영화제의 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

