KT, 팔란티어와 韓서 첫 CEO 회동…"팔란티어 플랫폼 국내 확산"

"KT-팔란티어 협력, AX 성공사례 자리잡을 것"



KT가 글로벌 인공지능(AI) 플랫폼 기업 팔란티어와 한국에서 첫 최고경영자(CEO) 회동을 열었다. 양사는 국내 산업에 팔란티어의 플랫폼을 확산시키기 위한 방안을 논의했다.

KT는 김영섭 대표가 알렉스 카프 팔란티어 CEO와 14일 KT 광화문 빌딩에서 만나 그간 추진한 팔란티어 플랫폼 적용 성과를 점검하고 국내 기업에 확산하기 위한 실행 전략을 재정비했다고 밝혔다.

KT가 팔란티어와 한국에서 첫 CEO 회동을 개최했다. 김영섭 KT 대표(왼쪽)와 알렉스 카프 팔란티어 CEO가 CEO 회동을 마치고 기념 사진을 촬영하고 있다. KT 제공

앞서 지난 3월 KT는 팔란티어와의 파트너십 체결을 통해 국내 최초로 팔란티어의 '프리미엄 파트너' 자격을 획득한 바 있다.

KT는 팔란티어 플랫폼의 효과성을 검증하기 위해 클라우드 기반의 업무 환경을 구축하고 팔란티어 파운드리와 AI 플랫폼(AIP)을 일부 조직에 적용하고 있다. 파운드리와 AIP는 기업 데이터를 AI로 분석, 의사 결정을 지원하는 플랫폼이다. 이 플랫폼을 통해 업무 중 생성되는 대규모 데이터를 실시간 분석한 뒤 시각화해 부서별 전략을 수립하고 실행하는 과정에서 도움을 받을 수 있다.

이를 통해 KT는 플랫폼 구축과 활용에 필요한 컨설팅과 기술 역량을 갖추게 됐다. 양사는 실제 검증된 도입 효과와 플랫폼 활용 역량을 바탕으로 국내 고객들이 팔란티어 플랫폼을 클라우드 환경에서 활용할 수 있는 '풀 패키지' 서비스를 제공할 예정이다. 민감한 데이터를 주로 다루는 금융과 공공 분야 고객을 위해 보안 특화 서비스로 설계 중이라고도 강조했다.

김영섭 KT 대표는 "KT와 팔란티어의 협력은 대한민국 주요 산업 분야의 AX 혁신을 이끌어내는 성공 사례로 자리잡을 것"이라며 "다양한 산업 영역에서 AI와 데이터에 기반한 효과적인 의사 결정이 확산할 수 있도록 지원하겠다"라고 밝혔다.

알렉스 카프 팔란티어 CEO는 "KT는 팔란티어가 한국에서 성과를 창출하기 위한 최고의 파트너"라면서 "양사의 협력은 클라우드 기반의 안전한 데이터 활용과 산업 맞춤형 혁신을 실현하는 중요한 과정으로 앞으로도 협력을 강화할 것"이라고 말했다.





한편, KT는 카프 CEO 방한을 맞아 제2회 'AX 리더 써밋'도 개최했다. AX 리더 써밋은 각 산업에서 AI 전환(AX)에 나선 주요 대기업 경영 리더들과 글로벌 경영 리더 간의 포럼이다. 이번 행사에는 우기홍 대한항공 대표, 김용범 메리츠금융지주 부회장, 구자균 LS일렉트릭 회장, 이주태 포스코홀딩스 대표 등이 참석했다.

KT가 팔란티어와 한국에서 첫 CEO 회동을 개최했다. 김영섭 KT 대표(오른쪽)와 알렉스 카프 팔란티어 CEO가 대화를 나누고 있다. KT 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

