동아제약, '비타그란 유기농 레몬생강즙' 출시

생강·레몬 7:3 비율로 배합…100% 유기농 착즙 원액

동아제약이 '비타그란 유기농 레몬생강즙'을 출시했다고 14일 밝혔다.

비타그란 유기농 레몬생강즙. 동아제약

이번 신제품은 네덜란드산 유기농 생강과 이탈리아산 유기농 레몬을 7:3 비율로 배합해, 생강의 알싸함과 레몬의 상큼함을 조화롭게 담아낸 것이 특징이다. 두 원료는 씨앗부터 껍질까지 통째로 착즙하는 NFC 방식을 적용해, 원재료 본연의 풍미와 영양을 최대한 살렸다.

일교차가 커지는 환절기에 생강과 레몬을 활용한 따뜻한 음료 섭취가 인기를 끌고 있으며, SNS를 중심으로 '아침 한 잔 레몬진저샷' 레시피와 인증샷이 화제가 되고 있다.

동아제약은 이러한 트렌드를 반영해 개별 스틱형 파우치로 간편하고 위생적으로 섭취할 수 있는 '비타그란 유기농 레몬생강즙'을 선보였다. 제품은 따뜻한 물 200mL에 타서 레몬생강차로 즐기거나, 탄산수와 섞어 상큼한 레몬진저에이드로도 활용할 수 있다.

물, 설탕, 인공첨가물, 보존료를 첨가하지 않은 100% 유기농 착즙 원액으로만 구성됐으며, 식품안전관리인증(HACCP)을 받은 시설에서 위생적으로 제조됐다.

동아제약 관계자는 "앞서 출시해 좋은 반응을 얻고 있는 유기농 레몬즙과 레몬자몽즙에 이어, 생강의 따뜻함과 레몬의 상큼함을 결합한 신제품으로 하루를 따뜻하게 시작하는 아침 습관과 레몬진저샷 트렌드에 부응하고자 했다"며 "앞으로도 간편하게 건강 루틴을 챙길 수 있는 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





한편 비타그란은 동아제약의 비타민C 전문 브랜드로, 분말, 정제, 츄어블, 구미젤리, 팝핑스틱, 유기농 과일즙 등 다양한 제형의 제품을 선보이고 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

