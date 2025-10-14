브로드컴·오픈AI, 10GW 규모 AI 칩 공급 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브로드컴 주가 10% 상승

챗GPT 개발사 오픈AI가 반도체 기업 브로드컴과 10GW(기가와트) 규모 인공지능(AI) 칩 공급 계약을 체결했다고 13일(현지시간) 밝혔다.

오픈AI와 브로드컴은 이날 공동 성명을 통해 차세대 AI 클러스터용 가속기 및 네트워크 시스템 공급 파트너십을 맺었다고 발표했다.

양사는 오픈AI가 설계한 AI 칩·시스템을 브로드컴이 맞춤형으로 개발하고 공급하게 된다고 밝혔다. 브로드컴은 오픈AI가 구축 중인 데이터센터에 내년 하반기부터 2029년 말까지 AI 가속기와 네트워크 시스템을 배포할 예정이다.

이번 협약을 통해 오픈AI는 최적화한 자체 설계 칩으로 효율성을 높일 수 있게 됐다. 그간 AI 칩 시장에서 엔비디아 등에 가려져 있던 브로드컴은 입지를 강화할 수 있다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이번 협약을 위해 브로드컴과 18개월간 협력해 왔다고 밝혔다.

그는 자체 AI 칩 개발을 포함한 브로드컴과의 이번 파트너십이 "AI의 잠재력을 발현시키고 사람과 기업에 실질적인 혜택을 제공하기 위해 필요한 인프라 구축의 핵심 단계"라고 말했다. 또 "전체 (컴퓨팅) 스택을 최적화할 수 있다면 엄청난 효율성을 얻을 수 있으며 이는 훨씬 더 나은 성능, 더 빠른 모델, 더 저렴한 모델로 이어질 것"이라고 강조했다.

호크 탄 브로드컴 CEO는 "더 나은 첨단 모델과 초지능을 향한 로드맵을 진행할수록 최상의 최신 컴퓨팅 성능이 계속해서 필요하다"며 "자체 칩을 개발하면 운명을 스스로 통제할 수 있다"고 말했다.

다만 양사는 브로드컴이 공급할 칩의 가격이나 계약 규모 등 구체적인 계약 조건은 공개하지 않았다.

블룸버그 통신에 따르면 현재 1GW 규모의 AI 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 칩 비용만 약 350억달러가 필요하다. 10GW라면 총 3500억달러다. 블룸버그는 관계자를 인용해 오픈AI가 브로드컴 칩에 수백억달러 규모의 추가 지출을 계획하고 있다고 전했다.





이날 뉴욕 증시에서 브로드컴 주가는 장중 한때 10% 넘게 급등한 뒤 9.88% 상승 마감했다. 브로드컴 주가는 올해 들어 약 54% 올랐다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

