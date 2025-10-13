현대차, 현대차증권 MMT에 500억 투자

현대차는 계열사인 현대차증권이 발행한 머니마켓트러스트(MMT)에 500억원을 투자했다고 13일 공시했다.

만기는 오는 12월 12일로, 이자율은 시장금리가 적용된다.





회사 측은 "안정적 자금 운용과 수익성 제고를 위한 투자"라고 밝혔다.





