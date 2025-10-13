네이버 '악성 댓글 지수' 도입…기준 넘으면 댓글창 차단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정치 기사 댓글 기본 비활성화·최신순 정렬…조작 여론 대응

네이버가 댓글 여론조작, 좌표 찍기 등 악성 행위에 대응하기 위해 '악성 댓글 지수' 도입을 포함한 서비스 개편을 추진한다.

양문석 국회 문화체육관광위원회 의원이 13일 공개한 '네이버 뉴스 댓글 서비스 개선안'에 따르면, 네이버는 정치 섹션을 중심으로 구조를 전면 개편한다.

정치 기사 댓글란을 기본적으로 비활성화하고, 이용자가 '전체 댓글 보기'나 '언론사 댓글로 이동'을 직접 선택해야만 볼 수 있도록 한다. 또 공감·비공감 트래픽이 비정상적으로 급증하면 자동으로 댓글 목록을 닫는다.

네이버는 이미 지난달 정렬 방식을 최신순으로 제한했다. 앞으로는 '악성 댓글 지수'를 도입해 지수가 일정 기준을 넘으면 댓글 창을 자동으로 비활성화하거나 노출을 제한한다. 일본 야후재팬이 2021년 도입한 AI 기반 악성 댓글 점수화 모델을 참고했다고 전해진다.

네이버는 정보통신망법에 따라 명예훼손·사생활 침해 등이 발생한 게시물에 대해 '게시 중단 요청 서비스'를 운영하며, 월평균 1만5000~2만 건을 임시 조치하고 있다. 지난 4월에는 '이용자 반응 급증 감지 시스템'을 도입해 최근까지 약 예순 건 이상의 반응을 탐지했다.





양 의원은 "국민 여론이 특정 세력의 좌표 찍기에 흔들리는 현실을 방관해선 안 된다"며 "네이버는 국가 대표 포털로서 책임 있는 대응을 보여야 한다"고 말했다.





이종길 기자

