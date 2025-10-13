영진전문대, 18개학과 260명 '해외선진기술연수'…신재생·아트미디어계열 日 연수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영진전문대학교(총장 최재영)가 2학기에도 '2025 해외선진기술연수'를 확대해 실시하는 등 해외취업 프로그램을 통해 학생들의 글로벌 역량 강화에 박차를 가하고 있다고 13일 밝혔다.

이 대학교는 지난 하계방학에 닻을 올린 '2025 해외선진 기술연수' 프로그램을 2학기에도 지속하며, 해외취업 1위 대학의 명성을 올해도 이어갈 분위기다.

이달 중 신재생에너지전기계열이 2학년 10여명을 일본으로 파견할 예정이며, 아트미디어계열, 보건의료행정과는 11월에 도쿄와 오사카 지역으로 선진기술 연수에 나선다. 호텔항공관광과, 조리제과제빵과도 동계방학에 연수에 나설 계획이다.

또한 뷰티융합과는 이 대학교 최초로, 유럽(이탈리아)으로 오는 11월 말 출국해 현지 미용 트렌드와 뷰티 산업 기술을 배우는 등 글로벌 감각을 키울 예정이다.

한편, 컴퓨터정보계열은 지난 하계방학 중 약 한달간 AI글로벌IT과(3년제, 기존 일본IT과)는 2학년 28명 전원과 AI클라우드프로그래밍과 1명을 일본에 파견, 글로벌 인재로 성장하기 위한 실무 연수를 진행했다.

학생들은 일본 오사카에서 인공지능(AI), 데이터 처리, 머신러닝 등을 일본어로 학습하고, 협약 기업인 ㈜ISFNET 오사카지사 견학에 이어 오므론, 교세라 등 현지 기업을 방문해 일본의 산업 구조와 기업 문화를 몸소 체험했다.

이 연수에 참여한 이동규(23) 학생은 "일본 취업이 다소 막연했는데, 현지에서 AI와 클라우드 등 전공 실력을 키우며 기업 관계자 특강을 듣고 기업 탐방을 통해 해외 취업 목표가 더욱 구체화되고 큰 동기부여가 됐다"고 말했다.

AI글로벌IT과는 이 같은 해외 연수 프로그램을 운영하는 등 일본 현지 맞춤형 주문식교육으로 내년도 졸업예정자(3학년) 23명 중 21명이 이미 일본 기업에 채용 내정을 받았고, 나머지 2명도 면접을 진행 중이다. 이에 따라 2025학년도 졸업 예정자 전원 해외취업 달성이 유력시되고 있다.

이와 함께, 영진전문대학교가 지난 9월 개최한 '2025 해외취업페어' 에는 일본 IT·기계·관광 등 17개 기업이 참여해 기업설명회와 면접회를 열었다. 이 자리에서 다수의 학생이 현장 채용에 성공하며, 영진전문대는 명실상부한 '해외취업 1위 대학'으로서 입지를 다시 한번 공고히 했다.

최재영 총장은 "학생들이 해외 현장에서 배운 기술과 경험이 곧 미래 경쟁력"이라며 "산업 현장 중심 교육과 글로벌 네트워크를 기반으로 해외취업 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





영진전문대는 최근 9년간 총 866명의 해외취업자를 배출하며 전국 2년제·4년제 대학 중 해외취업 실적 전국 1위(교육부 2025년 발표 정보공시)를 기록했다.





