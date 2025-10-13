환율 1430원대 급등에…외환당국 "시장 쏠림 가능성 경계"(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미·중 무역갈등 재점화로 13일 원화가치가 장중 1430원 선을 돌파하자 외환당국이 구두개입으로 환율 방어에 나섰다.

기획재정부·한국은행은 이날 기자단에 긴급 공지를 통해 "외환당국은 최근 대내외요인으로 원화의 변동성이 확대되는 과정에서 시장 쏠림 가능성 등에 대해 경계감을 가지고 면밀히 모니터링하고 있다"고 밝혔다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오전 장중 1434.0원까지 올랐다가 상승폭을 줄여 1420원대 중후반에서 거래 중이다. 장중 1434.0원은 지난 5월2일(1440.0원) 이후 5개월여 만에 가장 높은 수준이다.

미국 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지)이 지난 1일(현지시간)부터 계속되는 가운데, 미·중 무역전쟁 우려 확대에 위험회피 심리가 고조됐다.

중국이 최근 희토류 수출 통제를 강화하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 10일 중국에 100% 추가 관세를 다음 달 1일부터 부과하겠다며 맞대응에 나섰다.

다만 트럼프 대통령은 12일 소셜미디어 트루스소셜에서 "중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 것이 잘될 것"이라며 유화적 제스처를 취하기도 했다.





그러면서 "매우 존경받는 시 주석(시진핑 중국 국가주석)이 잠시 안 좋은 순간을 겪었을 뿐"이라며 "그는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지"라고 덧붙였다.





