광주 동구, 충장축제서 동구랑페이 특별 경품 이벤트

광주 동구는 오는 15~19일 열리는 '제22회 광주 추억의 충장축제' 개최 기간에 지역화폐 '광주동구랑페이' 이용 촉진과 지역경제 활성화를 위해 특별 경품 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 축제 기간 중 동구랑페이로 하루 10만원 이상 결제한 영수증을 지참한 시민을 대상으로 매일 100명을 추첨해 동구랑페이 5만원 선불카드를 경품으로 제공하는 방식으로 진행된다. 5일간 총 500명이 혜택을 받을 수 있다.

응모는 동구 내 가맹점에서 동구랑페이로 결제한 영수증에 한해 합산해 10만원 이상이 되면 가능하다. 충장축제 동구랑페이 이벤트 부스 현장에서 응모할 수 있으며, 당첨자는 익일 당첨자에게 개별 통보한다. 부스에서 본인 확인 후 경품을 수령할 수 있다.

구는 15~17일 3일간 축제 현장에서 광주은행 이동점포를 운영, 동구랑페이를 현장 구매할 수 있도록 할 예정이다.

구는 이번 행사가 충장축제 방문객과 주민 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에 지역 상권 매출 증대와 동구랑페이 사용 확산을 견인할 것으로 기대하고 있다. 축제장에서 지급되는 경품이 다시 동구 내 가맹점 소비로 이어져 선순환 구조를 만들 것으로 전망된다. 자세한 내용은 동구청 누리집 또는 축제 현장 안내 부스에서 확인할 수 있다.

임택 동구청장은 "충장축제는 광주의 대표적인 문화관광축제로, 이번 이벤트를 통해 주민과 방문객 모두가 즐겁게 참여하면서 지역경제 활성화에도 기여할 수 있을 것이다"며 "앞으로도 동구랑페이가 지역 소상공인의 매출 증대와 주민 혜택 확대로 이어지도록 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.





한편 지난달 22일 첫 발행을 시작한 동구랑페이는 발행 첫날 약 1억5,000만원이 판매되는 등 높은 호응을 얻었으며, 현재까지 누적 발행액은 17억원 규모에 달하고 있다. 가맹점 수는 현재 2,500여 곳에 이르며, 신규 등록 신청까지 포함하면 3,000개가 넘는다.





