본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'네이처도 거절했던 논문'…30년 연구해 노벨상 탄 사카구치 시몬 [일본人사이드]

전진영기자

입력2025.10.11 07:30

시계아이콘02분 14초 소요
언어변환 뉴스듣기

'조절 T세포' 존재 밝힌 사카구치 시몬 교수
비주류로 논문 거절 여러 번…30년 한우물
자가면역질환·암 정복 가능성 커져

일본에서는 올해 2명의 노벨상 수상자가 탄생했습니다. 한 해에 노벨상 수상자 2명이 나온 것은 10년 만이라고 하는데요. 특히 화제가되는 인물은 노벨 생리의학상 수상자, 사카구치 시몬 오사카대 명예교수입니다. 아무도 관심 갖지 않았던, 믿지 않았던 가설을 증명하기 위해 30년을 연구해온 결실을 노벨상으로 받게 된 것인데요. 세상이 부정해도 끝까지 본인의 연구를 이어왔던 과정이 주목받고 있습니다. 이번 주는 사카구치 시몬 교수에 대한 이야기를 들려드립니다.


사카구치 교수는 1951년 시가현에서 태어나 1976년 교토대 의학부를 졸업했습니다. 이번 노벨상은 '조절 T세포'에 관련한 연구로 받았는데요. 이것은 우리 몸의 면역체계와 관련이 있습니다. 우리 몸의 면역체계는 외부로 들어온 세균이나 바이러스를 침입자로 여기고 공격합니다. 백혈구 속 T세포가 이를 담당하는데요. 그러나 이를 오인하게 되면 우리 몸의 장기 등 아군을 공격하게 되죠. 류머티즘성 관절염이나 제1형 당뇨, 루푸스와 같은 자가면역질환이 이 때문에 발생하게 됩니다. 과도한 면역반응이 생겨나 발생하는 부작용이죠.


'네이처도 거절했던 논문'…30년 연구해 노벨상 탄 사카구치 시몬 [일본人사이드] 사카구치 시몬 오사카대 명예 교수가 노벨상 수상을 축하하는 꽃다발을 받고 있다. NHK.
AD

조절 T세포는 면역세포들을 진두지휘하는 역할을 하는데요. 정상적인 세포를 침입자로 여기지 않도록 하는 '면역관용'을 만들어주는 중요한 세포죠. 이 조절 T세포를 컨트롤할 수 있다면 알레르기부터 자가면역질환, 암까지 정복할 수 있다는 것입니다.


이런 연구는 어떻게 시작된 것이었을까요? 사카구치씨는 교토대 의학부 졸업을 앞두고 생각이 많았다고 해요. 의학부에서 그대로 대학병원 의사가 되는 것이 관례였지만, 임상의가 되는 것보다 대학원에 가서 연구할 수 있는 것을 찾아보기로 했다고 합니다. 연구자로 재능이 없으면, 시골에 가서 의사를 하겠다는 마음으로 교토대에서 병리학 연구를 선택했습니다.


1977년 연구를 하던 중 그는 우연히 논문 하나를 보게 됩니다. 태어난 지 3일 된 쥐의 흉선을 제거하자, 큰 감염이 있었던 것도 아닌데 몸 이곳저곳에서 염증반응이 일어났다는 논문입니다. 흉선은 몸속의 침입자를 공격하는 T세포를 만드는 곳입니다. 그렇다면 왜 흉선을 제거했는데 갑자기 T세포가 역으로 아군까지 공격하기 시작한 것일까요? 사카구치씨는 '공격을 억제하는 브레이크 역할을 하는 세포도 흉선에서 만들어지고 있기 때문'이라는 가설을 세우게 됩니다. 조절 T세포의 존재를 일단 가정한 것이죠. 이를 증명하려고 교토대 대학원을 중퇴하고, 아이치현 암센터로 아예 적을 옮겨 연구에 몰두합니다.


1985년 이를 지적하는 논문을 발표했지만, '조절 T 세포'라는 것을 확실히 찾아낸 것은 아니어서 반응은 싸늘했다고 합니다. 가설뿐이라는 비판도 있었죠. 성과를 내기 위해 미국에 건너가 연구를 지속했지만, 증명 불가능한 비주류 연구라며 큰 지원도 받지 못했었다고 합니다. 10년 동안 주요 과학지에 연구가 게재된 적도 없었다고 해요. 이렇다보니 연구비가 충분하지 않아 조교를 두지도 못해 아내가 사실상 연구 조수 역할을 도맡았다고 합니다. 실험용 쥐까지 아내가 맡아 키웠다고 하는데요. 주변에서는 '아직도 그런 거 연구하느냐'라는 핀잔도 있었지만 '세상이 부정해도 내가 지금 보고 있는 것이 맞다'는 신념으로 실험을 계속했다고 합니다.


'네이처도 거절했던 논문'…30년 연구해 노벨상 탄 사카구치 시몬 [일본人사이드] 기자회견에서 아내에 대한 감사를 전하는 사카구치 교수. NHK.

그렇게 미국 캘리포니아에서 연구하던 중 조절 T세포의 존재를 드디어 밝혀내게 됩니다. T세포는 T세포 표면에 붙은 단백질의 종류로 구별이 된다고 합니다. 다른 면역 세포에 공격하라고 촉구하는 T세포 중의 10%는 'CD25'라는 분자를 표면에 붙이고 있었다고 해요. 이것이 브레이크 역할을 하는 것이라고 보고, 쥐를 가지고 실험을 해봤다고 합니다. 브레이크 역할을 하는 분자를 제거하니 다시 자가면역질환과 염증이 일어났던 것이죠. 조절 T세포의 존재가 조금씩 드러난 순간이었습니다.


그러나 이조차도 초반엔 주목받지 못했습니다. 1995년 논문을 발표했는데, 네이처 등 저명한 잡지에서는 게재를 거절했었다고 합니다. 결국 여러 군데 보낸 끝에 다른 과학지에 게재됐었다고 해요. 노벨상을 받은 연구가 발표 초반에는 그다지 주목도 받지 못했다는 것인데요.


사카구치씨의 논문은 미국의 저명한 연구팀이 추가 실험으로 조절 T세포 존재를 확인하면서 다른 국면에 접어듭니다. 그간 가설로만 여겨졌던 조절 T세포가 실제로 존재하게 된다는 것인데요. 이후 이 분야는 최첨단 연구로 올라서게 됩니다. 사카구치씨는 이후에도 2003년 조절 T세포 발달에 관여하는 유전자를 증명하는 등 꾸준히 한 우물을 파죠. 그리고 이번 노벨상까지 이르게 됩니다. 제대로 평가받는 데만 거의 30년이 걸린 셈입니다.


사카구치씨는 기자회견에서 자신의 좌우명으로 '소심(素心)'을 꼽기도 했는데요. 본래 지니고 있는 순수한 마음을 뜻한다고 합니다. 꾸밈없이 솔직한 마음으로 연구에 시간을 들여 정진했다고 하는데요.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 때문에 그가 예전에 의대 수험생들에게 조언하는 인터뷰도 덩달아 화제가 되고 있습니다. 당시 그는 "공부는 나를 납득시키기 위해 하는 것이다. 연구도 그렇고 학교 공부도 마찬가지"라고 말했는데요. 남들이 알아주지 않아도, 비주류로 평가받으면서도 꿋꿋하게 한 길을 걸어간 뚝심은 정말 대단한 것 같습니다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.10.0210:37
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)

    정대화 전 국가교육위원회 상임위원(전 상지대 총장)은 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학들이 경쟁력을 갖추기 위해 가장 필요한 것은 재정 지원"이라고 강조했다. 정 전 상임위원은 "국정 전반 어디에도 '재정 투입' 없는 혁신은 없다"며 "고등교육(대학) 혁신을 위해서는 고등교육 재정이 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준은 돼야 한다"고 말했다. 그는 "한국의 고등교육 진학률은 75%, OECD 평균은 45%"라면서 "진학률

  • 25.10.0207:03
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)

    대한민국 헌법 제31조는 '모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다'고 규정한다. 이 조항은 교육의 기회가 누구에게나 열려 있어야 한다는 점에서 '형평성', 개인이 최대한 능력을 발휘할 수 있도록 교육받을 권리를 존중해야 한다는 점에서 '수월성'의 가치를 동시에 담고 있다. 그러나 현실에서는 이 둘을 조화롭게 구현하지 못하고 있다. 교육계에서는 "'형평성'과 '수월성'을 헌법적 가치 안에서 균형 있게

  • 25.10.0207:02
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)

    한국 의대 입학이 대학수학능력시험(수능) 점수에 따라 결정되는 것과 달리 미국 의대 입시에서는 성적이 모든 것을 판가름하지 않는다. 의학전문대학원 시스템으로 운영되는 미국 의대는 학부 학점(GPA), 의대입학시험(MCAT) 점수와 함께 전인적 평가(Holistic review)를 통해 이타적 의료를 실천할 수 있는 사람인지를 확인해 선발한다. 의대 지원자는 AMCAS라는 지원서, 각 의대에서 보내오는 2차 지원서를 작성해 자원봉사·연

  • 25.10.0207:01
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)

    "'초일류 대학'으로 가기 위해서는 사립대학의 구조 개선이 필요하다." 국회 교육위원회 김준혁 더불어민주당 의원은 2일 아시아경제와의 서면 인터뷰에서 "사학 운영을 통해 권력과 이권을 얻으려는 몰지각한 집단이 득세할수록 대학은 제 역할을 하기 어렵다"며 "정부 지원을 무작정 늘릴 수 없는 만큼, 사립대학이 스스로 교육·연구 중심의 실력을 길러야 한다"고 강조했다. 올해 교육부 감사에서도 대학 현장의 민낯이 드러났

  • 25.10.0207:00
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)

    "평가를 위한 평가, 변별력을 위한 변별력의 시험들이 더이상 유효하지 않다는 점을 받아들여야 한다." 빅데이터 전문가 송길영 작가는 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "실제로 선발을 위한 공부가 현실을 살아가기 위한 공부와 일치하지 않을 경우가 많다"며 이같이 밝혔다. 그는 이 같은 문제의 원인을 '선발'을 위해 발전해온 한국 교육의 한계에서 찾았다. 상식과 소양을 위한 공부가 아닌 변별력을 위한 공부, 시험을 위한 공

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.10.0208:28
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0208:20
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0207:54
    NASA가 스페이스X 키운 비결
    NASA가 스페이스X 키운 비결

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0108:34
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리

    배터리를 싣고 다니는 전기차는 무겁다. 그러다 보니 민첩성이 떨어질 수밖에 없다. 현대자동차는 이러한 통념을 깨기 위해 '더 작고, 더 민첩한' 전기차를 연구하고 있다. 아이오닉 5 N(3000㎜·2200㎏)보다 길이를 300㎜ 이상 줄이고 무게는 320㎏ 낮추는 것이다. 차체가 가벼워졌으나 최고출력은 650마력으로 아이오닉 5 N과 같게 구현해 레이싱카만큼 날렵한 움직임과 극적인 드라이빙이 가능하다. 현대차가 개발 중인 롤링랩

  • 25.10.0108:24
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다

    2027년이면, 삼성종합기술원이 세워진 지 40년이 된다. 사람의 나이로 따지면, '불혹'의 나이. 세월을 통해 쌓은 능력으로 어떤 것에도 좌고우면하지 않을 시점에 이르렀지만, 지금의 삼성종합기술원의 위상은 예전 같지 않다는 평가가 지배적이다. 1987년 10월22일 삼성은 총 1250억원을 투입해 종합기술원을 세웠다. 경기도 용인군 기흥읍(지금의 경기도 용인시 기흥구) 반도체 공장 근처에 자리했다. 누구도 만들지 못한 반도체

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기