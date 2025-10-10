與박수현, 논평 공격 사과한 野박성훈 칭찬…"선배 노릇 못해 미안"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

與野 수석대변인, 서로 사과하며 훈훈한 분위기

박수현 더불어민주당 수석대변인이 논평 공격에 대해 사과한 박성훈 국민의힘 수석대변인을 칭찬하며 "선배 노릇을 못해 미안하다"고 했다.

연합뉴스

AD

10일 박수현 수석대변인은 자신의 페이스북에 '박성훈 국회의원을 칭찬한다'는 제목의 게시글을 올리고 "국민의힘 수석대변인 박성훈 국회의원을 더불어민주당 수석대변인인 제가 칭찬하는 것"이라고 밝혔다.

박수현 수석대변인은 "전날 오후 박성훈 의원으로부터 '논평으로 공격한 것이 미안하다'는 문자메시지가 왔다"며 "당의 수석대변인은 각 당의 입장을 말해야 하고 그러다 보면 때로는 거친 언어로 상대방을 공격해야 하는 숙명을 가지고 있다"고 했다.

그러면서 "또, 발단은 제가 '독버섯'으로 선공했기 때문에 박성훈 수석대변인은 어쩔 수 없이 '균'으로 맞받았는데, 그게 마음에 걸려 저에게 사과한 것"이라며 "참 선하고 여린 마음을 가진 분"이라고 칭찬했다. 이어 "어쩌면 큰 용기를 지닌 분"이라고도 덧붙였다.

그는 "제가 먼저 공격했으니 사과를 하려면 제가 먼저 했어야 맞다"며 "선배 노릇을 못 해 미안하다"고 전했다.

박수현 수석대변인은 박성훈 수석대변인을 향해 "지난 9월8일 대통령님과 여야대표 오찬 회동 후, 우리는 양당 수석대변인이 합동으로 브리핑을 한 적이 있다"며 "대통령님과 양당 대표님의 소식에 묻혀 공동브리핑은 주목을 받지 못했지만 우리는 의미 있는 일을 했다고 믿는다"고 적었다.

연합뉴스

또 "박성훈 의원님의 용기 있는 말씀 한마디가 또 오늘 우리를 이렇게 선하게 이끌고 있다"며 "감사하고 응원한다"고 했다. 박수현 수석대변인은 "저도 과한 표현한 것에 대해 미안하게 생각한다"며 "양당의 관계가 이렇게 한 걸음 한 걸음씩 '신뢰와 공감'으로 국민께 다가갔으면 좋겠다"고 마무리했다.





AD

앞서 8일 박성훈 수석대변인은 논평을 통해 "민주당 박수현 수석대변인이 오늘 국민의힘을 향해 '독버섯처럼 고개를 쳐들고 올라온다'는 막말을 서슴지 않고 내뱉었다"며 "민주당은 상대를 독버섯이라 부르기 전에, 자신들의 독선이 대한민국을 좀먹는 균이 되고 있음을 성찰해야 한다"고 맞받아쳤다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>